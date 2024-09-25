مسيرات ووقفات في اليمن تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

صنعاء – «القدس العربي»: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأربعاء، مسيرة طلابية ووقفات تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، في ظل ما يتعرضا له جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وخرجت في جامعة صنعاء مسيرة لطلابها ومنتسبيها، تحت شعار “مع فلسطين حتى النصر، ورفضاً للعدوان الصهيوني على الشعب اللبناني “. وندد المشاركون في المسيرة، “بجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق أطفال ونساء غزة، والذي يرتكب أبشع مجازر القتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بمشاركة أمريكا ودعم من بعض دول الغرب”.

واستنكر البيان، “العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وما يرتكبه من جرائم حرب ومجازر وترويع للمدنيين بدعم ومساندة أمريكية، في محاولة فاشلة لعزل غزة والضفة الغربية عن بقية كيانات المقاومة، والاستفراد بها لتنفيذ المخططات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني”.

كما شهدت صنعاء وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، نظمها موظفو ديوان أمانة العاصمة وعدد من المكاتب التنفيذية.

وأدان بيان الوقفة، وفق وكالة سبأ بصنعاء، “بشدة تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وفلسطين”، مشيرًا “إلى أن هذا الإجرام المتواصل بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني ما كان له أن يكون لولا الغطاء الأمريكي والاستمرار في إمداد الكيان الإجرامي بأدوات القتل والإبادة الجماعية”. وأكدَّ، “وقوف الشعب اليمني إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة”، داعيًا “الدول العربية والإسلامية للخروج من حالة الصمت واتخاذ الموقف المسئول والانحياز لمصلحة الأمة بالانتصار للقضية الفلسطينية، ودعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان”. كذلك، شهدت صنعاء وقفات تضامنية أخرى، منها وقفة نظمها موظفو مكتب الصحة والبيئة، وأخرى نظمها موظفو شركة النفط، وثالثة لموظفي قطاع النظافة في أمانة العاصمة، ورابعة لموظفي فرع هيئة الموارد المائية، وخامسة نظمها موظفو المؤسسة المحلية للمياه، وغيرها من الوقفات لعدد من المرافق الحكومية. وأكدَّ المشاركون، احتجاجهم الشديد على الصمت الدولي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، مطالبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف مسؤول يتم من خلاله إيقاف هذا العدوان وتحميله إسرائيل مسؤولية جرائمها المتواصلة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. أيضًا، شهدت جامعة الحديدة (غرب)، أمس الأربعاء، وقفات في عدد من الكليات، تضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدًا بالعدوان الاسرائيل على الضاحية الجنوبية.

واستنكر بيان الوقفات في كلية الفنون، وكلية الآداب، والحرم الجامعي القديم، وكلية طب الاسنان، “العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت”. وندد “بجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق أطفال ونساء غزة، الذي يرتكب أبشع مجازر القتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بمشاركة أمريكا ودعم من بعض دول الغرب الكافر”.

وشهدت مدينة حجة (شمال غرب)، أمس الأربعاء، مسيرة طلابية رفع فيها الطلاب أعلام اليمن وفلسطين ولبنان، ولافتات وشعارات منددة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان، وبدعم من الولايات المتحدة، وفق وكالة سبا بصنعاء.

في حين أدانت وزارة الصحة في حكومة أنصار الله (الحوثيون) “استهداف العدو الصهيوني للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف في الضاحية الجنوبية ببيروت”. واستنكرت، في بيان، “استهداف الصهاينة للمدنيين والأعيان المدنية”. أيضًا، أدانت اللجنة العليا لنصرة الأقصى، في اجتماعها بصنعاء، أمس الأربعاء “بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين وإصابة الآلاف”.

وأشارت “إلى أن هذا النهج الإجرامي المتأصل في الكيان الصهيوني وتوسعه على هذا النحو ينبغي أن يواجه بقوة من قبل كافة الشعوب العربية والإسلامية، التي يجب عليها أن تعي تمامًا أنها لن تسلم من الطغيان الصهيوني الإرهابي وعدوانه وأطماعه التوسعية” وفق الخبر الرسمي.