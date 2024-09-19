83 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في نصف ساعة.. ومسيرة تبث رسائل تحريضية صوتية ضد نصرالله- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي” ووكالات: ذكرت تقارير أمنية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليل الخميس 83 غارة في غضون نصف ساعة على أكثر من منطقة في جنوب لبنان.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال “استهدف أكثر من 50 موقعاً لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان”.
ينفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة من الغارات الكثيفة مستهدفا القطاع الشرقي من لاسيما اطراف المحمودية والجرمق والعيشية وصولا الى الضفاف الشرقية لنهر الليطاني pic.twitter.com/HlMXDrEK8G
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 19, 2024
احزمة نارية جنوب لبنان.
اكثر من 60 غارة pic.twitter.com/E0FqSaKVlA
— Hanzala (@Hanzpal2) September 19, 2024
ليلة مشتعلة في جنوب لبنان
أحزمة نارية وأكثر من 70 غارة إسرائيلية خلال عشرين دقيقية على الجنوب ،
مصادر خاصة أفادت عن وجود حشود ضخمة من الدبابات والآليات العسكرية غير المسبوقة في مناطق شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى حواجز عسكرية منتشرة في القرى الفلسطينية في الشمال.
حمى الله… pic.twitter.com/4cc4HmNCwB
— Tamer | تامر (@tamerqdh) September 19, 2024
وبالتزامن، بثت مسيرة إسرائيلية رسائل صوتية تحريضية ضد أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، خلال تحليقها، مساء الخميس، على عدة بلدات في قضاء النبطية (جنوب).
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “بلدات الدوير وتول والكفور وزبدين (بقضاء النبطية) تشهد منذ الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم تحليقا لطائرة مسيرة معادية في الأجواء”.
وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن المسيرة “تقوم خلال تحليقها ببث رسائل تحريضية تستهدف نصرالله عبر مكبرات الصوت، حيث تتهمه بجلب الدمار الشامل للمواطنين”.
مسيرة إسرائيـلية بمكبرات صوت تبث كلاما تحريضيا في #جنوب_لبنان في أجواء بلدات حاروف والدوير وزبدين فضاء #النبطية .. بلغة عربية ركيكة: “السيد #حسن_نصرالله يدعو لكم المزيد من الدمار والتشريد”
هذا هو الإفلاس الصهيوني .. متى سيفهم هذا الاحتلال الغبي ان هذه الطرق لا تجدي نفعا مع هؤلاء… pic.twitter.com/ohooKePBlp
— Dima Halwani (@DimaHalwani) September 19, 2024
يأتي ذلك في ظل موجة تصعيد جديدة بين إسرائيل و”حزب الله” بعد سلسلة تفجيرات واسعة طالت، الثلاثاء والأربعاء، آلافا من أجهزة الاتصالات في لبنان، التي يحملها عناصر “حزب الله” بصورة خاصة، ما أسفر عن استشهاد 37 شخصا وإصابة آلاف، فيما حمّلت بيروت والحزب تل أبيب المسؤولية عن الهجوم.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “الحرب مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة”.
وشن “حزب الله”، الخميس، 16 هجوما على أهداف عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل، في أحد أكبر هجمات الحزب عددا.
وأعلن أن عناصره استهدفوا موقع المطلة الإسرائيلي بصلية من صواريخ فلق، وذلك ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.
مشاهد لاندلاع حرائق كبيرة في منطقة مستوطنة المطلة الإسرائيلية جراء قصف حزب الله من جنوبي #لبنان pic.twitter.com/waVyemshxX
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 19, 2024
وكشف نصرالله، في خطاب متلفز الخميس، أن رسائل وصلت إلى حزبه عبر قنوات رسمية وغير رسمية الثلاثاء تفيد بأن الهدف من تفجيرات أجهزة الاتصالات وقف جبهة لبنان عن إسناد قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية مستمرة أوشكت على دخول عامها الثاني.
وشدد في هذا الصدد على أن “جبهة لبنان لن تتوقف قبل توقف الحرب على غزة”.
كما خاطب نصرالله، الإسرائيليين قائلا لهم: “(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، يقودون كيانهم إلى الهاوية بقيادتهم الحمقاء”.
العدو الصهيوني النازي يدرك أن ساعة زواله قد اقتربت و أن البهلوانيات لن تطيل عمره
اعتقدالان انه لم تعد هناك خطوط حمراء في قواعد الاشتباك بين حزب الله والجيش الاسرائيلي وعدم رد حزب الله يعني ان اسرائيل ستستمر في تنفيذ عدوانها والمزيد من الهجمات في حال عدم رد حازم من حزب الله فقدرات حزب الله مقارنه مع حماس في غزه لاتذكر وحزب الله لن يفتح جبهه مع اسرائيل بدون ضوء اخضر من طهران ولكن الى متى ؟نحن ندرك ان الامور بيد المرشد على الخامنئي وندرك انه من الضروري ان تحافظ المقاومه وطهران على ماء الوجه فبقاؤهما مكتوفه اليدين بدون رد يعني استسلام للمخطط الاسرائيلي الذي تجاوز كل الخطوط ايران اليوم تشغل اسرائيل والمنطقه وتتقدم بخطى كبيره نحو تنفيذ برنامجها النووي ولا استبعد ان تعلن ايران نفسها دوله نوويه قريبا فهذا الصمت الاستراتيجي له اهداف اولها تحقيق التقدم في المشروع النووي فهل تتحرك حكومه نتانياهو كما قال بان قطع رأس الافعى يبدا من طهران فهو يدرك خطوره التهديد الايراني التي تدرك انه ليس من مصلحتها فتح جبهه مع اسرائيل والاكتفاء بتحريك اذرعها في المنطقه لاشغال اسرائيل لغايه في نفس ايران واليوم هناك اجماع لدى قاده اسرائيل على ان جبهه الشمال هي اشد خطوره على اسرائيل من غزه فالوضع في الشمال كارثي مع انعدام الامن ولكن الى متى يستمر هذا الوضع وهل ستسعى اسرائيل لتوسيع حربها..
والغرب شاهد ماشفش حاجة
بل إن العربان المطبعة في صف الكيان
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب وفي كل من وصف المقاومة بالإرهاب
على الدول الإسلامية أن تظهر دعمها الكامل لفلسطين ولبنان، وألا تقع في فخ و الأكاذيب والتلاعبات الأمريكية التي تحاول مع الصهاينة تقسيم المسلمين لإضعافهم وجعل تدميرهم سهل أقل تكلفة.!!
يجب على قادة الدول الإسلامية أن يفهموا أن المجرمين الأمريكيين والصهاينة هم أعداء المسلمين !!
مقاطعة أمريكا
تحيا دول البريكس
قصفت اسرائيل أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصابت المئات من فوهات إطلاق الصواريخ التي كانت معدة لإطلاق الصواريخ على الفور باتجاه إسرائيل. الطائرات المقاتلة قصفت نحو 100 قاذفة صواريخ تضم نحو 1000 فوهة إطلاق.
تفجيرات البيجر من قبل الكيان الصهيوني لن تؤثر على قوة وأداء
حزب الله في أي مواجة مع العدو الصيوني…فإن حزب الله هم الغالبون.
4000 عنصر من حزب الله أعینهم معورۃ وانت تقول لن یٸوتر هذا الهجوم علی الحزب ?
يبدو ان كل هجمات اسرائيل تبين قوة الطابور الخامس: العملاء والجواسيس