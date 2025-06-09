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مسيرة إسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في النبطية جنوبي لبنان- (فيديو)

منذ 13 دقيقة

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بيروت: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، الاثنين، سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة كانت على طريق وادي النميرية – زفتا في النبطية.

وأضافت الوكالة أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في السيارة، دون أن يتبين على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.

(الأناضول)

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