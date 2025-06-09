مسيرة إسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في النبطية جنوبي لبنان- (فيديو)

بيروت: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، الاثنين، سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة كانت على طريق وادي النميرية – زفتا في النبطية.

وأضافت الوكالة أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في السيارة، دون أن يتبين على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.

السيارة المستهدفة بغارة إسرائيلية في بلدة النميرية جنوب لبنان pic.twitter.com/pKJtsws5Ro — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 9, 2025

إستهداف سيارة في النميرية! أفاد مراسل الجديد أن “مسيرة اسرائيلية، إستهدفت بصاروخين، سيارة في بلدة النميرية – النبطية، وسقوط شهيد”.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/n4D0BgSafx — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 9, 2025

(الأناضول)