مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان

بيروت: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، دراجة نارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان، بصاروخ موجه.

وذكرت” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية، استهدفت مساء اليوم، دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخ موجه، بينما واصلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، عملياتها الواسعة في تفجير عدة منازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وارتفعت سحب الدخان في سماء البلدة وسمع دوي التفجيرات في قرى القضاء.

يذكر أنه كان تم الإعلان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.

(د ب أ)