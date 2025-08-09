مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

إسطنبول: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، السبت، بأربعة صواريخ سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “مسيّرة إسرائيلية نفذت عصر اليوم غارة جوية بأربعة صواريخ مستهدفة سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا” دون توضيح ما إذا خلفت قتلى أو جرحى.

والجمعة، استشهد الإعلامي محمد شحادة مدير موقع “هوانا لبنان”، بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته في طريق صيدا ـ صور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة أمس.

والخميس، أعلنت الوكالة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

(الأناضول)