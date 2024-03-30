 مسيرة تجوب وسط رام الله إحياء ليوم الأرض ودعما لغزة- (فيديو)

رام الله: شارك مئات الفلسطينيين، مساء السبت، في مسيرة جابت وسط مدينة رام الله، بالضفة الغربية، إحياءً ليوم الأرض ودعما للأسرى ولقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر.

تغطية صحفية| في يوم الأرض.. مسيرة حاشدة وسط رام الله، إسناداً لغزة ، وتنديداً بجرائم الاحتلال. pic.twitter.com/sJaIwZePdi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2024

وجاءت الوقفة استجابة لدعوات وجهتها قوى سياسية ومنظمات أهلية وناشطون لتنظيم مسيرات بمراكز المدن “في الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الخالد”، الموافق لـ30 مارس/ آذار من كل عام، ودعما لغزة والأسرى.

وجابت المسيرة شوارع وسط المدينة، وشارك فيها ممثلو عدد من الفصائل ومئات الفلسطينيين رافعين علم فلسطين ومرددين هتافات بينها: “الشعب يريد كتائب القسام، تحية للكتائب… عزالدين، من رام الله تحية إلى غزتنا الأبية”.

وجاءت مسيرة رام الله، بالتزامن مع مسيرات نظمت في عدة عواصم عالمية، إحياءً ليوم الأرض، ورفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تغطية صحفية: هتافات المتظاهرين وسط رام الله، إسنادًا لأهالي قطاع غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال. pic.twitter.com/LJLeHu3PLe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2024

ويوافق السبت، 30 مارس، الذكرى السنوية ليوم الأرض، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حين صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)