مسيرة تضامنية مع فلسطين في السنغال- (شاهد)

خرج نحو 200 شخص في مسيرة بالعاصمة السنغالية داكار، الأحد، تضامنا مع فلسطين.
وانطلقت المسيرة، التي نظمها “التحالف السنغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” من أمام مستشفى عباس نداو في داكار.
وارتدى المشاركون في المسيرة قمصانا وقبعات تحمل عبارة “فلسطين حرة”.
(الأناضول)
السنغال تقف مع فلسطين وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام يدسون رؤوسهم في الطين خوفا من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي بايدن وبلينكن وسوليفاك و أوستن الذين يسفكون دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور بصواريخكم القذرة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀🐒🚀