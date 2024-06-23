مسيرة تضامنية مع فلسطين في السنغال- (شاهد)

خرج نحو 200 شخص في مسيرة بالعاصمة السنغالية داكار، الأحد، تضامنا مع فلسطين.

وانطلقت المسيرة، التي نظمها “التحالف السنغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” من أمام مستشفى عباس نداو في داكار.

وارتدى المشاركون في المسيرة قمصانا وقبعات تحمل عبارة “فلسطين حرة”.

(الأناضول)