مسيرة حاشدة عند مقر انعقاد قمة المناخ في دبي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

دبي: طالب مئات الأشخاص، السبت، بوقف إطلاق النار “الآن” في غزة خلال مسيرة مطالبة بالعدالة المناخية، هي الأكبر التي تُنظّم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي.
وسار متظاهرون من جنسيات عديدة في المنطقة الزرقاء الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة في مقرّ المؤتمر في مدينة “إكسبو دبي”، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات بيئية وأخرى مؤيدة للقضية الفلسطينية في آن واحد.
وكان بالإمكان رؤية لافتات تدعو إلى “وقف الاستعمار المناخي” و”إنهاء استخدام الوقود الأحفوري” إلى جانب أخرى كُتب عليها “وقف إطلاق النار الآن” و”إعادة الأرض” و”حقّ العودة” وقد زُينت بألوان العلم الفلسطيني، علمًا أن الأمم المتحدة تمنع رفع الأعلام أو ترداد اسم دولة معيّنة خلال التظاهرات المناخية.
An act for climate justice, in solidarity with the people of Palestine and to demand an immediate ceasefire in Gaza is now taking place in Dubai during COP28.
Video: @MidiaNINJA #COP28NINJA #NINJAnaCOP28 pic.twitter.com/hkw4nwfbtc
— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) December 9, 2023
وردّد المتظاهرون هتافات بينها “ماذا نريد؟ العدالة المناخية. متى نريدها؟ الآن” وقطعتها صرخات دعت إلى “وقف إطلاق النار الآن” و”إنهاء الاحتلال”، بدون تسمية إسرائيل أو غزة بشكل مباشر.
A huge protest march now demanding ceasefire in Gaza at the UN climate conference in Dubai. #COP28 pic.twitter.com/oYVWD0y5Zs
— Ashok Swain (@ashoswai) December 9, 2023
ومنذ افتتاح أعمال المؤتمر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، نُظمّت تظاهرات عدة، لكن مسيرة السبت كانت الأكبر من حيث عدد المشاركين.
وتجمّع المحتجّون على اختلاف انتماءاتهم في ساحة ووقفوا دقيقة صمت عن أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة قبل أن يعرضوا قطعة قماش كُتبت عليها أسماء عشرات الشهداء الفلسطينيين وخصوصا أسماء عائلات أبيدت في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأدت مجموعة من السكان الأمريكيين الأصليين رقصتهم التقليدية بملابسهم الملوّنة فيما لفوا الكوفيات الفلسطينية حول أكتافهم وحول آلاتهم الموسيقية.
وأكدت واحدة منهم تُدعى إيزابيلا لوبيز (25 عامًا) وهي ناشطة أمريكية مكسيكية أنها “المعركة نفسها، إنه الأمر نفسه، الاستعمار، الإبادة الجماعية… يأخذون ما هو حق لنا، حقنا في مواردنا، يأخذون أرضنا، وتنوعنا البيولوجي… ثم يستخدمونه لأنفسهم ولصالحهم لجعل أنفسهم أكثر ثراءً”.
من جانبها، أكدت الأمريكية الأصلية كلير شارلو وهي من بين منظّمي المسيرة، “أنا هنا لأدافع عن كل مظلوم وأشعر بكل من يتعرض لإبادة جماعية الآن، لأننا تعرّضنا لذلك في الولايات المتحدة عام 1492”.
ويرفض السكان الأصليون إحياء ذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى أميركا في 12تشرين الأول/أكتوبر 1492، ويعتبرون أنه ارتكب جرائم إبادة في حق أجدادهم.
وقال المدير العام للمشاريع والعلاقات الدولية في سلطة البيئة الفلسطينية أحمد أبو ظاهر من على منصة مؤتمر المناخ السبت “دولة فلسطين متضررة من آثار تضرر المناخ سواء كانت بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية… وأصبحت أكثر هشاشة بوجود الاحتلال ومستوطنيه وحروبه المستمرة والتي ما زلنا نشهدها حتى اللحظة من حرب همجية وابادة جماعية لاهلنا في قطاع غزة”.
كذلك أورد رئيس هيئة البيئة العمانية عبدالله العامري “لا يستقيم الحفاظ على جهود البيئة في حين يتعرض الإنسان للقتل الجماعي في غزة تحت القصف الاسرائيلي الغاشم وعلى مرأى ومسمع من الجميع”.
(د ب أ)
عجيب !
غير مسموح المظاهرات بالإمارات
ولا حول ولا قوة الا بالله
الأخ الفاضل المحترم الكروي داود
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وكانت المظاهرات مُقيدة وممنوعة أيضاً فى مصر عندما أقيم بها مؤتمر المناخ العام الماضى, ولكن أصر الأحرار من مواطنى جنسيات الدول الأخرى على التظاهر ضد إهدار آدمية وحقوق الإنسان فى محمية العسكر المصرية!!
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ويقينى أن هذا هو ما يحدث أيضاً فى دولة الإمارات, حيث يتظاهر حاملوا الجنسيات الأجنبية ((فقط)) تأييداً لأهلنا المرابطين فى غزة ضد آلة الإبادة الصهيونية الإجرامية, التى تساندها الحكومات الغربية المجرمة علناً, ويساندها الصهاينة العرب الخونة سراً … ولذلك لن يجرؤ أى مواطن إماراتى شريف حر (وما أكثرهم) على الإشتراك فى هذه التظاهرات, وإلا تعرض للعقاب الشديد!!!!
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وكما قلت منذ عقودٍ طويلةٍ, وسأظل أقولها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى, أن التحرير الكامل لفلسطيننا الغالية ومسجدنا الأقصى المبارك من دنس الصهاينة, يجب أن يبدأ بتحرير كل مقاطعات سايكس بيكو “العربية”, … وبعد ذلك, ستعود فلسطيننا الغالية إلى أحضاننا تلقائياً بإذن الله.
بلد كل شيئ فيها اصطناعي وغير حقيقي. بلد في منتصف الصحراء تجد فيها مناطق مغلقة للتزلج على الجليد تم تصميمها لتتوافق مع طبيعة البلد. تجد فيها جامعات عالمية مرموقة تقدم التعليم وفق ما يناسب البلد (قرأ حرية اكاديمية محاصرة ومحدودة)، والان مظاهرة مصطنعة على هامش مؤتمر المناخ، تم هندستها بشكل يتماشى مع الرؤية (الحكيمة والثاقبة) لطويل العمر. حتى اليافطة كتب عليها بالانجليزية المطالبة بوقف اطلاق النار، وبالعربي انهاء الاحتلال. اي احتلال؟؟ لو كان هناك امكانية لمعرفة حقيقة ما قصده المهندس الذي صمم المظاهرة ربما سنجد ان المقصود انهاء احتلال ايران للجزر. دولة تبيع بضاعة لكل مشتري، وترضي جميع الاذواق. الخلاصة: لا مبدأ
يا لها من مظاهرة كيوووت …..اذا تسمع(( وقف اطلاق نار)) سواء من سياسي غربي او عربي وحتى من داخل دولة الكيان فهو شعار شعار فضفاف ….يعنى وكأن دولتين تتصارعان بينما الشعار وجب ان يكون تنديد بجرائم الإبادة الصهيونية في حق شعب اعزل من طرف طغمة صهيونية مجرمة
امريكا تعمل لصالح فلسطين فهي تريد من اسرائيل ان تقاتل لاطول مده ممكنه وهي تعرف ان حماس شديده البأس وسوف تكبدهم خسائر فادحه في الارواح والاقتصاد وغيرها . وبعد ذلك سوف تجبرهم على حل الدولتين لتكون دوله فلسطينيه بجانب اسرائيل هذا المخطط الامريكي والله اعلم .
كل ال شارك في المظاهرات عندهم موفقه أمنيه ، ومعظم المشاركين من جنسيات غير عربيه وفي منطقة تابعه للأمم المش متحده.ههههههههههه
راينا الكوفية و لم نرى العلم الفلسطيني..ربما كما قال المعلق.يقصدون بعبارة ”انهاء الاحتلال”…احتلال ايران… يصعب التصديق في دولة مثل الامارات فعلى سبيل المثال صرحت هذه الاخيرة من حوالي سنتين ان ما يجري في فلسطين امر ”داخلي” لاسرائيل……و القائمة طويلة.
صير جميل اطفال ونساء غزة خاصة والمسلمين عامة انها حرب صهيوصليبية انها أصعب اوقات الأمة الإسلامية إنها نهاية الغرب المنافق والتابعون لهم إنها بداية هايتهم . صبر جميل إن الله تعالى مع المظلومين إنه الحق وقريبا نصر من عند الله تعالى محقق .
قلوبنا وجوارحنا معكم غزة وأهلها الطيبون قلوبهم إن الله يمهل المجرمين ولا يهمل .
قريبا نصر من عند الحق الصمد مالك الملك والملكوت جل جلاله .
صبر جميل غزة الابية .
غزة لست لوحدك كل شعوب الأمة معك في قارب واحد نجوب البحار والوديان في عالم تشيب له الولدان . حكام الأمة في واد وشعوب الأمة وفلسطين الحبيبة في واد بينهما كيان الصهيوشيطان .
حتى النصر .