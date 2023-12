مسيرة حاشدة عند مقر انعقاد قمة المناخ في دبي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

دبي: طالب مئات الأشخاص، السبت، بوقف إطلاق النار “الآن” في غزة خلال مسيرة مطالبة بالعدالة المناخية، هي الأكبر التي تُنظّم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي.

وسار متظاهرون من جنسيات عديدة في المنطقة الزرقاء الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة في مقرّ المؤتمر في مدينة “إكسبو دبي”، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات بيئية وأخرى مؤيدة للقضية الفلسطينية في آن واحد.

وكان بالإمكان رؤية لافتات تدعو إلى “وقف الاستعمار المناخي” و”إنهاء استخدام الوقود الأحفوري” إلى جانب أخرى كُتب عليها “وقف إطلاق النار الآن” و”إعادة الأرض” و”حقّ العودة” وقد زُينت بألوان العلم الفلسطيني، علمًا أن الأمم المتحدة تمنع رفع الأعلام أو ترداد اسم دولة معيّنة خلال التظاهرات المناخية.

An act for climate justice, in solidarity with the people of Palestine and to demand an immediate ceasefire in Gaza is now taking place in Dubai during COP28.

Video: @MidiaNINJA #COP28NINJA #NINJAnaCOP28 pic.twitter.com/hkw4nwfbtc

— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) December 9, 2023