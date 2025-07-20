مسيرة حاشدة في الرباط ضد «التجويع الممنهج» للشعب الفلسطيني

الرباط – «القدس العربي»: في الرباط صبيحة أمس الأحد، أينما وليت وجهك فثم علم فلسطيني وكوفية، فوق الأكتاف كما في سماء العاصمة، أو على الأرصفة حيث افترش بعض الباعة الجائلين «بضاعتهم» الثمينة والمرغوبة جداً، ولم ينسوا نصيبهم من دعم ونصرة القضية وارتدوا بدورهم ألوان فلسطين «العزيزة»، كما وصفها أحدهم وهو يتحدث لأحد منظمي المسيرة الحاشدة.

نقطة التجمع كانت عند باب الأحد الشهير في عاصمة المغرب، حيث كان لقاء وفود المشاركين الذين حجوا باكراً إلى الرباط، ثم الوصول إلى الساحة المقابلة للبرلمان مروراً بشارع محمد الخامس، يتقدمهم علم ضخم لفلسطين يحمله شباب ارتدوا سترات على العلم أيضاً. وبين تلك الأقدام السائرة على طول مسار نصرة القضية، كانت هناك سيارات عبارة عن شاحنات صغيرة عارية حملت مكبرات الصوت كما حملت بضعة متطوعين أمسكوا الميكروفون وصدحوا بالشعارات وألهبوا حماسة المشاركين.

المسيرة الحاشدة التي دعت إليها «الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع»، تدخل في سياق «الانخراط في الحراك العالمي ليوم الأحد ضد التجويع في غزة»، وهدفها هو «القيام بواجب إنساني ومسؤولية تاريخية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وإبادة جماعية».

ولم يخلف المغاربة موعد المسيرة، الأطفال حضروا أيضاً مصحوبين بأمهاتهم وآبائهم، الشيوخ ساروا أيضاً حاملين العلم الأثير، وفوق أكتافهم الكوفية رمز النضال الفلسطيني، لم يتخلف حتى أصحاب الأعطاب الصحية، ومنهم من جاء على عكاز وبعضهم مستعيناً بعجلات، لكنهم كانوا حاضرين وشاركوا في لحظة يعتبرونها أساسية وواجباً نحو الأشقاء الذين يعانون الويل جراء حرب الإبادة والتجويع التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الحناجر تصدح بشعار «لا ماء لا غذاء لا دواء فقط شلال الدماء والأشلاء»

لم تكن مجرد مسيرة «للمناضلين» فقط، بل كانت مسيرة للعائلات، حضر فيها الآباء والأمهات يرافقهم أبناؤهم من كل الأعمار، كانت بمثابة جولة في درب الانتصار لقضية يعتبرها المغاربة رسمياً وشعبياً قضية وطنية، ولم يبخلوا يوماً بالعطاء لأجلها مادياً ومعنوياً، و»هي تحصيل حاصل» و»واجب وطني نحو فلسطين»، وفق تصريحات بعض المشاركين لـ «القدس العربي».

بداية المسيرة كانت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، أما موعد التجمع فقد بدأ باكراً في حدود التاسعة والنصف، عندما شرعت أولى طلائع المشاركين في الاستعداد للمشاركة في فعاليات هذا الحدث الاحتجاجي على تجويع شعب برمته بعد أن تعب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الصواريخ والرصاص والقنابل.

السيدة التي كانت تدفع عربة بطفلها الرضيع، أكدت أنها لن تتخلف عن موعد مثل هذا، واعتبرته موعداً مع التاريخ من أجل ترك ميراث التضامن للأجيال القادمة، معبّرة عن أملها في أن يأتي يوم قريب يرى فيه الأبناء فلسطين حرة مستقلة تعيش السلام والأمن والأمان.

وفي رأي الحقوقي والإعلامي محمد العوني، فإن «هذه المسيرة تأكيد لموقف الشعب المغربي بمختلف فئاته تضامناً مع فلسطين، خاصة أن «الوضع في الأراضي المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة أخلاقياً، هو وضع يحز في النفس، لأن الناس في غزة تموت جوعاً، الأطفال يسقطون بسبب الجوع، إلى جانب حرب الإبادة بالرصاص والقنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة التي تستعمل ضد شعب أعزل».

وأوضح متحدثاً لـ «القدس العربي»، أن «المقاومة موجودة ودعمها واجب علينا لأنها هي نقطة مواجهة المشروع الخطير للكيان الصهيوني الذي نبّه إليه عدد كبير من المفكرين حتى الغربيين»، لذلك يقول رئيس «منظمة حريات الإعلام والتعبير»: «على الوعي أن ينتشر بأهمية دعم المقاومة الفلسطينية، فهي مشروع تاريخي مفروض على كل أحرار العالم، وعلى كل من ينتمي إلى هذه البقعة التي تسمى المنطقة العربية والإسلامية دعمه».

وشدد العوني على أن دعم المقاومة «ليس خياراً، بل فرض، ولا يحتمل البحث عن مبررات، بل هو فرض عين، لأن وجودنا مهدد بالكيان الصهيوني، وأيضاً بالتحالف الإمبريالي والرجعية أيضاً، وهو تحالف ثلاثي يشتغل منذ قرون»، لذلك يقول الناشط الحقوق، وجب «دعم كل المناضلين في الميادين من أجل إنقاذ العالم، من أجل إنقاذ الإنسانية، وهو عمل يومي مفروض على كل مواطن ومواطنة».

ومن البداية إلى النهاية، كانت مسيرة الأحد الحاشدة بفي الرباط تعبيراً جديداً عن دعم المغاربة للقضية الفلسطينية المتواصل، وضمت كل التيارات، يسارية وإسلامية، وتوزع المشاركون بين من رفع الأعلام الفلسطينية وصور قادة المقاومة الإسلامية في فلسطين، وبين من رفع لافتات تعبر عن التضامن، وبين من صدحت حناجرهم بالدعوة إلى مقاطعة الشركات والمنتجات الإسرائيلية والداعمة للكيان.

ومن باب الأحد إلى محطة قطار المدينة، كانت الشعارات أوكسجين المشاركين الذين رددوا «المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين»، و«يا للعار يا للعار.. غزة تحت النار»، وشعارات أخرى عديدة كانت مكبرات الصوت المحمولة على الشاحنات الصغيرة تبثها بأصوات نسوة ورجال بصموا اللحظة بحناجرهم.

أما اللافتات فقد تضمن بعضها «لا ماء لا غذاء لا دواء، فقط شلال الدماء والأشلاء»، و«غزة تموت جوعاً وعطشاً يا أموات المليار»، كما حضرت الصور التي توثق للتقتيل والدمار الذي يقترفه جيش الاحتلال الاسرائيلي، وصور أخرى لجوعى فلسطينيين يصطفون في طوابير ينتظرون المساعدات.

وكانت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع»، قد أكدت في بيان الدعوة للمسيرة الاحتجاجية التضامنية أنها تأتي للتنديد بما وصفته «جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة»، وفي مقدمتها «التجويع الممنهج»، وفق تعبيرها.

وشددت في بيانها على أن سياسة «التجويع الممنهج» التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، عبر تدمير البنية التحتية ومخازن الغذاء ومنع دخول المساعدات الإنسانية، تمثل «سلاح إبادة جماعية يستهدف إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني».