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مسيرة حاشدة في تونس تضامناً مع فلسطين- (صور)

16 - يوليو - 2024

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تونس: شهدت العاصمة التونسية،  الثلاثاء، مسيرة جماهيرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، نظمتها “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”.

وجابت المسيرة شوارع تونس، انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين وتونس، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمطالبة بالحرية والاستقلال لشعبنا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة وفتح المعابر كافة وإدخال المساعدات للقطاع، ووقف اعتداءاتها وجرائمها في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.

 

 

(وكالات)

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  1. يقول جميع الشعوب يجب أن تخرج إلى الشارع:
    يوليو 17, 2024 الساعة 1:38 ص

    جميع الشعوب يجب أن تخرج إلى الشارع للمشاركة في الحراك الدولي لإسقاط الكيان الصهيوني المنافق.

    رد

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