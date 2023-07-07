مسيرة شعبية في العاصمة الأردنية دعما للمقاومة الفلسطينية وجنين- (فيديو)

عمان: شارك مئات الأردنيين في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان، الجمعة، دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين بالضفة الغربية.
وانتظمت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي)، تحت شعار “جنين معقل الأسود”.
وهتف المشاركون “من عمان تحية لجنين الأبية”، و”الانتقام الانتقام يا كتائب القسام”، و”الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا”.
تحية لخطيب المسجد الحسيني ووزارة الاوقاف حيث لامست الخطبة نصر اخوتنا في جنين ودور الأمة في النصره مع الدعاء لهم وهذا دور الخطبة الالتحام المباشر مع قضايا الوطن والمسلمين وبذا يستعيد المسجد دوره في رسم خارطة حياة المسلمين
تحية لأئمة الأردن
اذا كنت إمامي فكن أمامي pic.twitter.com/S9Mnr1ks7n
— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) July 7, 2023