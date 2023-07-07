سياسة | عربي | الأردن

مسيرة شعبية في العاصمة الأردنية دعما للمقاومة الفلسطينية وجنين- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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عمان: شارك مئات الأردنيين في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان، الجمعة، دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين بالضفة الغربية.

وانتظمت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي)، تحت شعار “جنين معقل الأسود”.

وهتف المشاركون “من عمان تحية لجنين الأبية”، و”الانتقام الانتقام يا كتائب القسام”، و”الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا”.

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