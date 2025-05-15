مسيرة صامتة في بازل السويسرية احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في يوروفيجن

بازل (سويسرا): شارك نحو 200 متظاهر الأربعاء في مسيرة صامتة في بازل احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجين التي تستضيفها المدينة السويسرية.

وانطلق المتظاهرون من مبنى بلدية المدينة ثم عبروا نهر الراين، لكنّ الشرطة منعتهم من الوصول إلى منطقة المشجّعين في “قرية يوروفيجن”.

وحمل المتظاهرون نحو ثلاثين علما فلسطينيا، ورفعوا لافتات كُتب عليها “بازل – متّحدون من أجل فلسطين” و”قاطعوا مسابقة أغنية الإبادة الجماعية”.

وخلال المسيرة رفعت امرأة لافتة كتب عليها “غزة تتعرض للتجويع على يد إسرائيل الآن”، بينما رفع رجل لافتة أخرى كتب عليها “شكرا لك نيمو!”، المغني السويسري الذي فاز بمسابقة الأغنية الأوروبية العام الماضي في مالمو بالسويد.

وانضمّ نيمو إلى الدعوات المطالبة باستبعاد إسرائيل من أكبر حدث موسيقي مباشر على الهواء في العالم.

وقالت جورجينا إنغولد (60 عاما) من بازل، لوكالة فرانس برس إنّ “إسرائيل لا تُعاقَب أبدًا على أفعالها. أنتم تتجاوزون الخطوط الحمراء، لذا لا يُمكنكم المشاركة في حدث احتفالي وخفيف الظل كهذا”.

ومع تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة حيث قتل عشرات آلاف الأشخاص، تتزايد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية.

