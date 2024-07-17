مسيرة طلابية في جامعة صنعاء تضامنا مع غزة- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: أكدَّت مسيرة طلابية في جامعة صنعاء، الأربعاء، أن “القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وعي ووجدان الشعب اليمنيّ، باعتبارها القضية الأساسية والأولى للأمّتين العربية والإسلامية”.

وأعلن بيان صادر عن المسيرة “استئناف وتدشين جامعة صنعاء الأنشطة والفعاليات والندوات والمسيرات المساندة للشعب الفلسطيني”.

وجددت المسيرة الطلابية، التضامنَ مع الشعب الفلسطيني، واستنكرت استمرار مجازرِ الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وأدانت استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، والتواطؤ الغربي، وتخاذل الأنظمة العربية والإسلامية.

ورفعَ الطلاب والطالبات والأكاديميون المشاركون، العلم الفلسطيني، وهتفوا مُنددين بالغطرسة الأمريكية في دعم ارتكاب الاحتلال أبشع المجازر ضد الإنسانية، وآخرها مجزرة مواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحيّا المشاركون “الصمودَ الأسطوري الفلسطيني، ومجاهدي الفصائل الأبطال في غزّة والضِفةِ، الذين يسطرون أروع ملاحم الفداء والبطولة، في مواجهةِ آلةِ القتل الصهيوني”.

وأكدَّ رئيس الجامعة، القاسم عباس، خلال التظاهرة، وفق وكالة الأنباء سبأ التي يُديرها الحوثيون، الدعم الكامل لفصائل المقاومة الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد لتحرير كل شبر مِن أرض فلسطين.

وأشار “إلى إمعان العدو الصهيوني في ارتكاب أبشع المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني طيلة عشرة أشهر، ولم تتوقفْ، خلالها، آلة القتل الإجرامية عن استهدافِ النساء والأطفال في غزة، وتدمير المنازل والمستشفيات، وتهجير السكان، وجرف الأرض، في جريمةٍ لم يشهد لها التاريخ مثيلا”.