مسيرة طلابية في جامعة صنعاء تندد باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني

صنعاء ـ «القدس العربي»: خرجت في جامعة صنعاء، الأربعاء، مسيرة طلابية وأكاديمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة العلمين اليمني والفلسطيني، “والهتافات المنددة بالصمت الدولي والغربي والخذلان العربي والإسلامي الغريب تجاه مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وكل فلسطين”.

وطبقًا لوكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين، فقد أدان المشاركون “إمعان الكيان الصهيوني بارتكاب ما يقارب أربعة آلاف مجزرة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد و100 ألف جريح وأكثر من عشرة آلاف مفقود، في ظل استهتار وصمت دولي وخذلان وتواطؤ عربي وإسلامي”.

وحيا بيان المسيرة “الصمود التاريخي والأسطوري للشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الصهيونية، وما يسطرونه من ملاحم بطولية في الصمود والتضحية والثبات وإفشالهم لمخططات كيان العدو وتحطيم آماله وأحلامه”.

ودعا البيان “كل جامعات العالم إلى الخروج للتضامن مع الشعب الفلسطيني والرفض للمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني”.