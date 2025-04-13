مسيرة في جنيف توبخ نتنياهو وتندد بالمجازر الإسرائيلية ضد غزة- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

شهدت مدينة جنيف السويسرية تنظيم مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالمجازر التي تقترفها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي نشرت الخبر، أن آلاف المشاركين في المسيرة تجمعوا في ساحة “Place De Neuve”، وساروا في شوارع جنيف، احتجاجا على الإبادة الجماعية المتواصلة.

وتخلل المسيرة رفع العلم الفلسطيني، وترديد شعارات باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية، من بينها “الحرية لفلسطين”، و”إسرائيل مجرمة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

كذلك انتقدوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سياساته، ورفعوا لافتات تحمل رسائل دعم لفلسطين.

وطالب المشاركون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما نددوا بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.

ومنذ بدء دولة الاحتلال المجازر ضد قطاع غزة، نظمت الكثير من الفعاليات الشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني، والتي تدين الاحتلال في العديد من العواصم والمدن العالمية.