مسيرة في مدينة سان خوسيه الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديو)

سان خوسيه (كاليفورنيا): تجمع أكثر من 250 شخصًا أمام مبنى بلدية سان خوسيه لإظهار تضامنهم مع المقاومة في فلسطين، والتزامهم بالحركة من أجل فلسطين الحرة.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل “سان خوسيه تتخلى عن الإبادة الجماعية”، و”تتخلى عن ألفابت ومايكروسوفت”، و”وادي السيليكون ملطخ أيديه بالدماء”، و”أوقفوا المساعدات الأمريكية لإسرائيل”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، وفقاً لمنصات إعلامية تقدمية من بينها “فايت باك”.

وتحدث أحد أعضاء منظمة سان خوسيه ضد الحرب، جاي ماركوس، إلى الحشد حول الدور الجماعي للشعب في مقاومة الإبادة الجماعية، قائلاً: “ما هو واجبنا في بطن الوحش؟ أن نوقفه! نحن كشعب متحد يمكننا اختيار اللعبة التي نريد أن نلعبها!”

وأكدت ويندي غرينفيلد من منظمة “صوت اليهود من أجل السلام”، على دور الحكومة الأمريكية في دعم الإبادة الجماعية، قائلة: “ما دامت الحكومة الفيدرالية مستمرة في تمويل إسرائيل، فلن تتحقق العدالة، نحن نقول لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل!”

وأشار فيليب نجوين، أحد منظمي حملة “سان خوسيه ضد الحرب”، إلى العلاقة بين ضحايا إعصار هيلين الأخير وشعب غزة، قائلاً: “إن أوجه التشابه بينهما واحدة بواحدة، ففي حين يدمر إعصار أعداداً كبيرة من الناس دون مساعدة من الحكومة”، حيث تزعم وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أن هناك عجزاً قدره 9 مليارات دولار في جهود التعافي، “تدمر حياة الناس في الشرق الأوسط بفضل القنابل والطائرات التي تمولها الولايات المتحدة!” وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إسرائيل أنها حصلت على 8.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأكدت دروزي كازانوفا، عضو منظمة طريق الحرية الاشتراكية، على الحق الأصيل للفلسطينيين في أرضهم، قائلة: “إن نضال الشعب الفلسطيني هو في الأساس نضال من أجل التحرر الوطني ضد الإمبريالية الأمريكية. إن فلسطين لها الحق في الحرية وتقرير المصير بحكم وجودها. وللفلسطينيين الحق في مقاومة الصهيونية بأي وسيلة ضرورية”

ولفت آندي شايفر، وهو أحد المنظمين في منظمة “سان خوسيه ضد الحرب”، الانتباه إلى حملة سحب الاستثمارات التي تقودها المنظمة، قائلاً: “وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي للاستثمار في مدينة سان خوسيه، تُستثمر عشرات الملايين من الدولارات من أموال مدينتنا حاليًا في شركات لها علاقات مباشرة مع إسرائيل”، مضيفًا: “بصفتنا سكان مدينة سان خوسيه المتنوعة والمتعددة الثقافات، فإننا نرفض التواطؤ في الإبادة الجماعية. مجلس المدينة سحب استثماراته من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين!”

وأقيمت المظاهرة والمسيرة بقيادة منظمة “سان خوسيه ضد الحرب” بدعم من منظمات محلية أخرى بما في ذلك منظمة “طريق الحرية الاشتراكية”، “طلاب جامعة ولاية سان خوسيه من أجل مجتمع ديمقراطي”، “صوت اليهود من أجل السلام في جنوب خليج سان فرانسيسكو”، وا”لاشتراكيون الديمقراطيون في وادي السيليكون في أمريكا”.

وتشهد الولايات المتحدة العديد من المظاهرات مع مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وقد بدأت مسيرات مدينة سان خوسيه منذ يوم 6 أكتوبر.