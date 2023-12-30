سياسة | دولي

مسيرة مليونية ماليزية من أجل فلسطين في 24 فبراير

منذ 15 دقيقة

احتجاج لدعم الفلسطينيين خارج السفارة الأمريكية في كوالالمبور، 28 أكتوبر 2023- رويترز

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كوالالمبور: من المقرر أن يشارك حوالي مليون ماليزي، في مسيرة ضخمة، كبادرة تضامن مع فلسطين، سيتم تنظيمها في كوالالمبور في 24 شباط/فبراير المقبل.

وذكر رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، محمد عزمي عبد الحميد، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن البرنامج، المعروف باسم “المسيرة المليونية من أجل فلسطين”، يهدف إلى الإعراب عن الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني، والدعوة لوقف فوري للحرب في غزة، حسب صحيفة “ذا ستار” الماليزية، اليوم السبت.

وقال محمد عزمي، بوصفه منسق التجمع، إنهم يهدفون إلى تعبئة ألف منظمة غير حكومية للمشاركة في المسيرة.

وتابع أنهم الآن في مراحل التخطيط في ما يتعلق بمكان المسيرة واسعة النطاق، المقرر أن تمر أمام سفارة الولايات المتحدة. وناشد السلطات على التعاون لضمان تنظيم المسيرة بأمان وسلاسة.

وقال: “إن تلك المسيرة ستبعث برسالة قوية من شعب ماليزيا إلى الأمم المتحدة، للتدخل بشكل عاجل ومنع إسرائيل من مواصلة فظائعها، في غزة”

(د ب أ)

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