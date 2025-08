“مسيرة من أجل الإنسانية”.. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني

سيدني: تحدى آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل الأمطار الغزيرة، ونظموا مسيرات عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية.

وشارك في المسيرة، التي أطلق عليها المنظمون اسم “مسيرة من أجل الإنسانية”، عدد من المشاركين الذين رفعوا أواني طهي ومقالي رمزاً للجوع الذي يعانيه سكان غزة.

ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد كان من بين المشاركين في المسيرة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج.

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إلى جانب رئيس وزراء الولاية، قد حاولوا في وقت سابق منع المسيرة من المرور عبر الجسر، الذي يُعد معلماً بارزاً وطريقاً رئيسياً لحركة النقل في المدينة، وذلك بحجة احتمال تسببها في مخاطر أمنية واضطرابات مرورية.

لكن المحكمة العليا في الولاية أصدرت أمس السبت حكماً يجيز المضي قدماً في تنظيم المسيرة.

A major pro-Palestine march (between 50,000-100,000 marchers reported marchers) is underway in Sydney, Australia, with crowds now crossing the famous Harbour Bridge.

At the front: Wikileaks founder Julian Assange and five Labor MPs, who joined the demonstration in open defiance… https://t.co/CMy0CidkIq pic.twitter.com/q3xWMGkRSs

— Drop Site (@DropSiteNews) August 3, 2025