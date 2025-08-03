سياسة | دولي

“مسيرة من أجل الإنسانية”.. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني

منذ 53 دقيقة

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سيدني: تحدى آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل الأمطار الغزيرة، ونظموا مسيرات عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية.

وشارك في المسيرة، التي أطلق عليها المنظمون اسم “مسيرة من أجل الإنسانية”، عدد من المشاركين الذين رفعوا أواني طهي ومقالي رمزاً للجوع الذي يعانيه سكان غزة.

ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد كان من بين المشاركين في المسيرة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج.

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إلى جانب رئيس وزراء الولاية، قد حاولوا في وقت سابق منع المسيرة من المرور عبر الجسر، الذي يُعد معلماً بارزاً وطريقاً رئيسياً لحركة النقل في المدينة، وذلك بحجة احتمال تسببها في مخاطر أمنية واضطرابات مرورية.

لكن المحكمة العليا في الولاية أصدرت أمس السبت حكماً يجيز المضي قدماً في تنظيم المسيرة.

(د ب أ)

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