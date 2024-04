مسيرة شبابية وطلاء مقر حزب العمال البريطاني في لندن بالأحمر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

نظمت منظمة “يوث ديماند” (مطلب الشباب) الشبابية مسيرة احتجاجية في لندن، وقام ناشطون فيها بطلاء مقر حزب العمال بالأحمر ( رمز إراقة الدماء)، ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تدين العدوان الإسرائيلي على غزة. كما طالبوا كل من حزب المحافظين (الحاكم) وحزب العمال (المعارض) بالالتزام بفرض حظر على الأسلحة في الاتجاهين على إسرائيل.

The @youth_demand #Palestine protest has set off in Central London after gathering in Embankment Gardens. We’re now approaching Piccadilly via Haymarket. pic.twitter.com/gAPk4gMqEt — Matt Capon (@MattLCapon) April 8, 2024

🚨 BREAKING: We Painted @UKLabour HQ Red 📢 Labour has blood on their hands. They are complicit in the murder of Palestinians, and millions of people around the world, as they continue to drive genocide. ‼️ If you’re done with this shit, go to https://t.co/rqU3Oswm2K pic.twitter.com/c35Mo2nj3W — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

ومن بين الذين شاركوا كريس فولكنر، 21 عامًا، وهو طالب علوم الأرض من أكسفورد، والذي قال: “لم يكن هناك وقت أكثر أمانًا لحزب العمال ليكون جريئًا. وبدلا من ذلك، فإنهم يتصرفون مثل أكبر الجبناء الذين يمكن تصورهم. لن يقف الشباب مكتوفي الأيدي ويشاهدون كير ستارمر وهو يسمح بالقتل الجماعي من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل.. لقد قُتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة”. وأضاف “وطالما أن الحكومة المقبلة تهدد بمواصلة الإبادة الجماعية (في إشارة إلى التوقعات بفوز حزب العمال بالانتخابات العامة المقبلة وتشكيل الحكومة)، فإن المقاومة المدنية المنسقة هي خيارنا الوحيد..التغيير الجذري يجب أن يأتي من الشباب”.

ومن المشاركين أيضا إيلا تايلور، 19 عامًا، وهي طالبة من ساوثهامبتون، التي قالت “لقد خرج سياسيونا عن السيطرة. إنهم متواطئون في الإبادة الجماعية ولا يمكننا الانتظار بصبر حتى الانتخابات لنقول كلمتنا. إذا أردنا التغيير فعلينا أن نأخذ الأمور بأيدينا. وينبغي لأي حكومة، سواء كانت من حزب العمال أو المحافظين، أن تكون مسؤولة أمام الشعب. نحن نفعل ذلك لمحاسبتهم. نحن نفعل هذا لجميع الأشخاص الذين لا يستطيعون ذلك. إننا نتخذ موقفا من أجل حقنا في المستقبل ومن أجل حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان”.

🚨 11 Young People Arrested at Labour HQ 📢 We will not be silenced, we refuse to inherit a world of suffering, so Youth Demand are standing up to the system and the people who run it. ➡️ There is no option but to resist, join us at https://t.co/rqU3Oswm2K pic.twitter.com/x2o1hM8Orq — Youth Demand (@youth_demand) April 8, 2024

وقد قامت الشرطة باعتقال بعض المحتجين، فيما تعهدت المنظمة باستمرار احتجاجاتها.