مسيّرات الاحتلال تغتال قياديين في «الأقصى» و«القسّام»… والحصيلة 7 شهداء

طولكرم- «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين في مدينتي طولكرم والخليل وذلك خلال مواجهات واقتحامات وقصف بالطيران، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت باستخدام الطائرات الحربية في قصف المقاومين بهدف سحقهم.

فقد استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة نتيجة قصف طيران الاحتلال المسيّر لموقع في مخيم طولكرم شرق مدينة طولكرم.

والشهداء هم قائد «كتائب القسام» في مخيم طولكرم أشرف عيد نافع (ازكيهم)، وقائد «كتائب شهداء الأقصى» في المخيم محمد إبراهيم عوض (أبو عبدو)، والشاب المقاوم محمد بديع، والشهيدة بيان محمد جمعة سلامة عيد، فيما نقل الهلال الاحمر الفلسطيني الشهيدة إيمان عبد الله سالم (56 عامًا)، وثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال بينها واحدة بالعين إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

واعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن الاحتلال عمد إلى التنكيل بجثامين الشهداء بعد قصفهم وذلك عبر استخدام الجرافات العسكرية الضخمة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى الجرحى في مخيم طولكرم.

وأشار إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا برصاص الاحتلال، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

كما أُصيب شاب آخر برصاص الاحتلال في الصدر أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بأنها ما بين المتوسطة والخطيرة.

ونددت حركة «حماس» في بيان بـ «عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي، وطالت القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع».

وقالت إن العملية «لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة».

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب أن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مسلحين خلال حملة عسكرية في منطقة طولكرم، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال خاضت اشتباكات في المنطقة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو مصورا عبر طائرة مسيرة يوضح استهداف الشبان بالقصف في أزقة مخيم طولكرم.

اقتحام ثان

وعادت قوات الاحتلال لاقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع وتشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت.

واستهدفت مجموعة من المقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم طولكرم.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا حول مخيم طولكرم من كافة الاتجاهات، ونصبت فرق القناصة في محيط المخيم، كما داهمت عددًا من المنازل وحققت ميدانيًا مع سكانها.

وتسببت جرافات الاحتلال في تدمير واسع للبنية التحتية في محيط مدخل المخيم، حيث تم تدمير عدد من مركبات الفلسطينيين بشكل متعمد.

وشبّه مواطنون ومسؤولون فلسطينيون الهجمة على مخيم طولكرم بما حدث قبل ثلاثة أسابيع من اقتحام وتدمير واسع في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وألحقت نحو 7 جرافات دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت أكثر من 25 آلية عسكرية ترافقها 7 جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة ومخيمها، وفرضت حصارا مشددا على المخيم وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم فيها.

وتركزت العملية العسكرية في كافة حارات المخيم وتحديدا «قاقون، والبلاونة، وأبو الفول، والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي، والمدخل الغربي المحاذي للمقاطعة، والسوالمة»، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم، عرف من اصحابها حكم طالب، ولؤي وفادي صوان، وقامت بتفتيشها وإخضاع أصحابها للاستجواب.

وتسببت أعمال التجريف الاسرائيلية داخل حارات المخيم بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الإنترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

تدمير البنية التحتية

في غضون ذلك، ألحقت جرافات الاحتلال أضرارا كبيرة في البنية التحتية في مختلف أحياء مدينة طولكرم، شملت الشوارع الرئيسية في منطقة محيط المستشفى الحكومي، وشارع خضوري، والحي الشرقي وتخريب بسطات سوق الخضار وسط المدينة، وتدمير المركبات المصطفة على جوانب الطرقات وتدمير نصب الشهداء في الحي الشرقي.

كما دمرت أعمدة الكهرباء وأصابت خط الضغط العالي في شارع خضوري في الحي الغربي للمدينة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة، إضافة إلى تدمير خطوط للمياه وانقطاعها عن مناطق عدة.

وجرفت جرافات الاحتلال جانبا من شارع نابلس بالقرب من الإشارة الضوئية المحاذية لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وشارع المقاطعة على مدخل المخيم الغربي، كما جابت شوارع المدينة وأحدثت تخريبا في كل ما يقع أمامها من ممتلكات عامة وخاصة.

استهداف الصحافيين

واستهدفت قوات الاحتلال بالقنابل الدخانية مجموعة من الصحافيين أثناء وجودهم وسط المدينة لتغطية الاقتحام دون ان يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم منير دحلة إن العدوان على المخيم يهدف إلى إحداث أكبر عملية تدمير حيث تم ضرب خطوط المياه والكهرباء والمحلات التجارية في مخيم طولكرم.

ووصف ما حل بالمخيم والمدينة بأنه أمر «كارثي حيث تم استهداف المنشآت الاقتصادية في تكريس لسياسة العقاب الجماعي».

وأكد أن العملية هذه المرة شهدت انتقالا في التدمير من المخيم إلى المحافظة حيث تم تدمير سوق الحسبة (سوق الخضار)، والشارع الرئيسي لجامعة طولكرم، وشارع مستشفى ثابت ثابت وشارع باريس.

عمليات للمقاومة

وأصدرت «كتائب القسام – كتيبة طولكرم» بيانًا مقتضبًا أكدت فيه تفجير عبوة ناسفة في جرافة D9 وآليات الاحتلال خلال تقدمها في شارع المقاطعة.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة نتيجة اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفي سياق متصل، أُصيب جنديان من جيش الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة «ميراف» على الحدود بين الداخل المحتل ومدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن العبوة الناسفة انفجرت بعناصر الأمن قُرب الجدار، وجرى تفعيلها عن بُعد، ما أدى لإصابة جنديين في الحدث.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع اجتياح جيش الاحتلال لمخيم طولكرم واستشهاد 5 فلسطينيين هناك.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت كتائب «القسام» في محافظة طولكرم، مسؤوليتها عن تفجير عبوةٍ ناسفة استهدفت سيارة للمستوطنين، قرب مستوطنة «حرميش» شمال الضفة الغربية.

وتشهد الضفة المحتلة تصاعداً في نشاطات المقاومة العسكرية، وبخاصّة في منطقة شمال الضفة، وأبرز هذه العمليات تفجير عبوات ناسفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المستوطنات.

استشهاد شابين في الخليل

وفي جنوب الضفة الغربية، استشهد شابان برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في محافظة الخليل، خلال اقتحام إسرائيلي لبلدة سعير.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العاروض جنوب البلدة، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد الشاب رامز محمد الحلايقة (22 عامًا) من بلدة الشيوخ، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام. وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن جهاد محمد شلالدة، البالغ من العمر 35 عامًا من بلدة سعير، استشهد متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال. وشيّعت حشود كبيرة شهيدي بلدتي سعير والشيوخ اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت 15 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة شملت عددًا من منازل المواطنين، متخللة عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب. وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات في البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع.

واعتلت فرق من القناصة أسطح منازل المواطنين شحدة عيد وعمر الوراسنة في بلدة الشيوخ، وأطلقت النار في كافة الاتجاهات.

وذكرت مصادر صحافية أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات خطرة في سعير، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة.

يذكر أن القناة الإسرائيلية 14 كانت قد نقلت يوم أمس عن أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إعلانه إزالة القيود المفروضة على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، وأصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بـ»القضاء» على المقاومة الفلسطينية في المنطقة.

وقال غالانت: «أصدرنا أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية»، مضيفًا: «قمت أيضًا بإزالة القيود على استخدام الطائرات المسيرة العسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر» .

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة لتقييم الوضع عقدها غالانت مع القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، بحضور قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ياكي دولف، وقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة، باراك مردخاي، إلى جانب قادة ميدانيين وممثلي «الشاباك» .

يذكر أن وسائل إعلام عبرية كانت قد نقلت عن مصادر أمنية أنه تم اعتقال خلية فلسطينية في مدينة أريحا كانت قد خططت لخطف إسرائيليين.