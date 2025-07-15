مسيّرات تستهدف حقلين نفطيين في كردستان العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: استهدفت طائرة مسيرة ملغومة، أمس الثلاثاء، حقلاً نفطياً تديره شركة أمريكية في أطراف قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، ما دفع الشركة إلى تعليق العمل فيه لحين «استتباب الأمن» في المنطقة، عقب أقل من 24 ساعة على هجمات مماثلة طالت حقلاً في مدينة أربيل في الإقليم أيضاً، وسط مطالبات للحكومة الاتحادية بالتدخل، وكشف الجهات المتورطة بهذه الهجمات التي تقوّض سيادة البلاد وتعيق الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأعلنت شركة «أتش كي أن» النفطية الأمريكية، أمس الثلاثاء، في بيان لها عن حدوث انفجار في حقل (سرسنك) النفطي، ما اضطر الشركة إلى إيقاف أعمال إنتاج النفط في الحقل.

وأكدت «سلامة جميع العاملين في الحقل، وأن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق الذي نجم عن الانفجار ولم تتم السيطرة عليه بعد»، مبينة أن «الحادث وقع في الساعة السابعة من صباح اليوم (أمس) ويجري التحقيق في سبب الانفجار».

ووفق البيان، فإن الشركة «تعمل مع الجهات المسؤولة في المنطقة للسيطرة على الوضع»، وإنها «لن تستأنف أعمال الإنتاج لحين استتباب الوضع».

ويقع الحقل الذي تعرض للهجوم في ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك الشمالية.

وذكرت «رويترز» ان «انفجارا وقع في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق».

وأضاف أن «ذلك أدى الى توقف الإنتاج»، مشيرا إلى أنه «لا توجد إصابات».

وجاء الحادث بعد يوم من هجمات بطائرات مسيرة أيضاً طالت حقلاً نفطياً في مدينة أربيل.

إذ كشفت قيادة العمليات المشتركة أنه «في الساعة 20:30 (مساء أول أمس) تعرض حقل خورملة النفطي في قضاء مخمور غربي محافظة أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين (درون) مجهولتي المصدر، دون تسجيل خسائر بشرية».

وأضاف بيان للقيادة: «اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية»، مشيرا إلى أن «التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء».

واشنطن وأربيل تحثّان بغداد لكشف الجهات المتورطة

يحدث ذلك في وقتٍ أفادت فيه مواقع إخبارية محلية نقلا عن مصادر أمنية بسقوط طائرة مسيّرة داخل الحدود الإدارية لناحية «تكية» التابعة لمحافظة السليمانية، محدثة انفجاراً شديداً في المنطقة.

وفي التفاصيل، تتحدث المصادر أن «طائرة مسيّرة سقطت صباح اليوم (أمس) داخل حدود ناحية تكية في محافظة السليمانية، وتحديداً في محيط منطقة خندان، ما أسفر عن تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف في مكان الحادث».

وأضافت أن «سقوط المسيّرة تسبب بصوت انفجار قوي، ما أثار الخوف والذعر بين المواطنين القاطنين في المنطقة»، لافتة إلى إن «القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق والتأمين».

وأول أمس، أعلنت حكومة كردستان إسقاط مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وأشار بيان صادر عن وحدة مكافحة «الإرهاب» في حكومة الإقليم، إلى أنّ «المسيرة تم إسقاطها الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي (3 ت.غ)»، مؤكدة «عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية»، دون الإشارة إلى الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيرة.

وتعليقاً على ارتفاع معدل الهجمات، عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها للهجمات بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك التي استهدفت البُنى التحتية الحيوية في حقلي «خورملة» و«سرسنك» النفطيين في كردستان. وحثّ بيان أوردته السفارة الأمريكية في بغداد أمس، الحكومة العراقية على أن «تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق».

ووفق البيان، فإن هذه الهجمات «غير مقبولة، حيث إنها تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية»، مطالباً الحكومة العراقية بـ «التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها».

وأدانت الرئاسة العراقية الهجمات على كردستان.

وقالت في بيان «تكرار هذه الاعتداءات السافرة يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد ويمثل استهدافاً للمصالح العامة للدولة وتهديد لأمن المواطن؛ مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية منشآتنا الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد».

ودعت الجهات الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد اقتصاد العراق وأمن وسلامة مواطنيه».

وأيضا أدانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها.

وقالت في بيان «ينبغي للحكومة الاتحادية في العراق اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية كافة لمنع تكرار هذه الهجمات، والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبتها».

وتابعت القول في بيانها إن «هذه الهجمات تُعرّض سيادة البلاد وأمنها الداخلي والخارجي للخطر، وتقوّض الاستقرار الوطني».

واعتبرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أن الاعتداءات تشكل استهدافًا مباشرًا للبنى التحتية الاقتصادية في الإقليم.