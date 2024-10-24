سياسة | عربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دولي قرب بيروت 

24 - أكتوبر - 2024

صورة متداولة في مواقع التواصل على أنها للسيارة المستهدفة اليوم على طريقة الكحالة

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بيروت: استهدفت مسيّرة اسرائيلية، الخميس، سيارة على طريق دولي يربط بيروت بمناطق الجبل وشرق لبنان، في خضم المواجهة المفتوحة بين الدولة العبرية و”حزب الله”، بحسب ما أفاد إعلام رسمي لبناني.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق” يمر في بلدة الكحالة، وهو الطريق الرئيسي بين العاصمة ومنطقة البقاع (شرق) الحدودية مع سوريا، والتي تعرضّت لضربات إسرائيلية مكثّفة منذ بدء التصعيد قبل شهر.

(أ ف ب)

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