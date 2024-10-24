مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دولي قرب بيروت 

صورة متداولة في مواقع التواصل على أنها للسيارة المستهدفة اليوم على طريقة الكحالة

بيروت: استهدفت مسيّرة اسرائيلية، الخميس، سيارة على طريق دولي يربط بيروت بمناطق الجبل وشرق لبنان، في خضم المواجهة المفتوحة بين الدولة العبرية و”حزب الله”، بحسب ما أفاد إعلام رسمي لبناني.

مشاهد للسيارة المستهدفة في منطقة عاريا – الكحالة #الجديد pic.twitter.com/iysCYnyl85 — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 24, 2024

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق” يمر في بلدة الكحالة، وهو الطريق الرئيسي بين العاصمة ومنطقة البقاع (شرق) الحدودية مع سوريا، والتي تعرضّت لضربات إسرائيلية مكثّفة منذ بدء التصعيد قبل شهر.

معلومات أولية عن استهداف سيارة على طريق عاليه ـ الكحالة pic.twitter.com/Ie69XN3Qai — Jezzine news (@news_n1197) October 24, 2024

(أ ف ب)