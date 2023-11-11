سياسة | عربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف شاحنة صغيرة جنوبي لبنان- (صور)

منذ ساعتين

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استهدفت مسيرة إسرائيلية، السبت، شاحنة صغيرة في أحد البساتين بمنطقة “الزهراني” على الساحل الجنوبي في لبنان، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيرة معادية استهدفت سيارة بيك أب (شاحنة صغيرة) في أحد البساتين في البراك بمنطقة الزهراني على الساحل اللبناني”، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن “قذائف مدفعية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة رامية والضهيرة وعيتا الشعب” على الحدود الجنوبية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 07:04 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق إسرائيلي بشأن تلك الأنباء.

في السياق، دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بعد تحذيرات من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنات بالمنطقة بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية: “تحذير من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنات في الجليل الأعلى”.

فيما حذرت إذاعة الجيش “من تسلل طيران معاد لمنطقة كريات شمونه”.

وأشارت القناة “12” العبرية إلى أن صافرات الإنذار دوت في المطلة وكريات شمونه ومرغيلوت في الجليل الأعلى.

(الأناضول)

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  1. يقول سليم الجابري:
    نوفمبر 11, 2023 الساعة 8:39 ص

    معركة العامود

    رد

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