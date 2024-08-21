مسيّرة إسرائيلية تستهدف شقيق اللواء منير المقدح في صيدا اللبنانية- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:

استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الأربعاء، سيارة في منطقة الفيلات بمدينة صيدا قرب مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الفلسطيني خليل المقدح، شقيق القيادي الفلسطيني اللواء منير المقدح، الذي كانت إسرائيل اتهمته بتهريب السلاح إلى الضفة الغربية.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف قبل أسبوعين في مدينة صيدا المسؤول في حركة “حماس” سامر الحاج.