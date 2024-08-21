سياسة | عربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف شقيق اللواء منير المقدح في صيدا اللبنانية- (فيديوهات)

منذ 21 دقيقة

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”:

استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الأربعاء، سيارة في منطقة الفيلات بمدينة صيدا قرب مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الفلسطيني خليل المقدح، شقيق القيادي الفلسطيني اللواء منير المقدح، الذي كانت إسرائيل اتهمته بتهريب السلاح إلى الضفة الغربية.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف قبل أسبوعين في مدينة صيدا المسؤول في حركة “حماس” سامر الحاج.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جنوب لبنان: «حزب الله» يرد على استهداف البقاع بعشرات الصواريخ على الجولان وجعتون
منذ 15 ساعة
8 مصابين في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني بينهم طفلتان- (فيديو)
19 - أغسطس - 2024
لبنان يقدم شكوى ضد تل أبيب.. وحزب الله يُحبط تسللا إسرائيليا ويهاجم قاعدة شمال عكا
19 - أغسطس - 2024
مسيّرة لـ”حزب الله” فوق منزل بنيامين نتنياهو؟
18 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية