مسيّرة إسرائيلية تقصف بلدة حدودية جنوب لبنان

بيروت: قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأحد، تلة “العويضة” غربي بلدة كفركلا الحدودية جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن “مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخين مستهدفة تلة “العويضة” غربي كفركلا قرب مركز للجيش (اللبناني) دون وقوع إصابات”.

وأشارت إلى أن “مروحيات إسرائيلية أخرى شنت غارة على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين الضهيرة ومروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان”.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان.

وأضاف، في بيان: “في الوقت نفسه، وردت أنباء عن إطلاق نار على قوات جيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، فيما ردت قوات الجيش بإطلاق النار”.

ومنذ أسبوع تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً عسكرياً وقصفاً متبادلاً بين مقاتلي “حزب الله” والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد الحدودي بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول الجاري والتي استشهد خلالها 2450 فلسطينيا، بجانب إصابة 9200 آخرين.

وفجر 7 أكتوبر، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

(وكالات)