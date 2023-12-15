سياسة | عربي | فلسطين

مسيّرة إسرائيلية تقصف مركبة فلسطينية بمخيم بلاطة- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

صورة من الأرشيف إثر غارة إسرائيلية سابقة على مخيم بلاطة- رويترز

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رام الله: قصفَ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة.
وأشار الشهود إلى أن الطائرة أطلقت صاروخين تجاه مركبة نجت في المرة الأولى، ثم عاود قصفها حيث أصيبت بعد أن تمكّن من بداخلها من الفرار.

ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.
ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية استشهد خلالها 287 فلسطينياً وأصيب آخرون، فيما اعتقل أكثر من 4400 فلسطيني.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة طائرات مسيّرة لقصف مسلحين فلسطينيين ومواقع في الضفة الغربية.

(الأناضول)

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