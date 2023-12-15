مسيّرة إسرائيلية تقصف مركبة فلسطينية بمخيم بلاطة- (فيديو)

رام الله: قصفَ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة.

وأشار الشهود إلى أن الطائرة أطلقت صاروخين تجاه مركبة نجت في المرة الأولى، ثم عاود قصفها حيث أصيبت بعد أن تمكّن من بداخلها من الفرار.

تغطية صحفية: فلسطيني من مخيم بلاطة يروي لمراسلنا تفاصيل قصف الاحتلال للمخيم صباح اليوم: pic.twitter.com/nr8I9gyzST — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2023

ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية استشهد خلالها 287 فلسطينياً وأصيب آخرون، فيما اعتقل أكثر من 4400 فلسطيني.

تغطية صحفية: آثار الغارات التي شنها طيران الاحتلال المسيَر على مخيم بلاطة شرقي نابلس pic.twitter.com/qIkzy4CAhy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2023

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة طائرات مسيّرة لقصف مسلحين فلسطينيين ومواقع في الضفة الغربية.

(الأناضول)