مسيّرة إسرائيلية تلقي قنابل غاز تجاه متظاهرين قرب سياج غزة- (فيديو)

غزة: ألقت طائرة إسرائيلية مسيّرة قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تظاهرات خرجت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويذكر أن جيش الاحتلال استخدم الطائرات المسيرة “كواد كابتر” لإطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين قرب السياج الفاصل لتفريقهم.



وتوافد عشرات الفلسطينيين نحو السياج الفاصل للمشاركة في تظاهرات دعا إليها، شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية.

وبدء جييش الاحتلال الإسرائيلي بنشر قواته المدججة بالسلاح وآلياته، ووحدة القناصة منذ ء خروج التظاهرات، على طول السياج الفاصل لتفريق التظاهرات، التي تجري في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات مماثلة استشهد فيها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قوات الاحتلال.

واقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، الأحد، بمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية” مع قيام شرطة الاحتلال بإفراغه من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب.

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء الجمعة الماضي، بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

(وكالات)



