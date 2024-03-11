سياسة | عربي

مسيّرة إسرائيلية تلقي منشورات جنوبي لبنان تحرض ضد حزب الله- (تدوينة)

11 - مارس - 2024

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت: ألقت مسيّرة إسرائيلية، الاثنين، منشورات فوق قرى جنوبي لبنان تحرض السكان على حزب الله؛ بزعم أنه يضع مخازن سلاحه وعناصره وسط الأماكن السكنية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن “العدو (إسرائيل) ألقى منذ قليل مناشير (منشورات) من مسيّرة فوق منطقة الوزاني (جنوب)”.

وأوضحت أن محتوى المنشورات يحذر سكان الجنوب من أن “حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، ويدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم”.

ووفق مراسل الأناضول، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها إسرائيل منشورات تحرض أو تحذر سكان الحدود الجنوبية من حزب الله.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين، بالإضافة إلى مدنيين لبنانيين بينهم أطفال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)

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