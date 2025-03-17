مسيّرة تجسس أمريكية تتراجع بعد اقترابها من المجال الجوي الإيراني

دبي: نقل موقع نور نيوز الإيراني عن القوات الجوية الإيرانية قولها اليوم الإثنين إن طائرة تجسس أمريكية مسيّرة انسحبت من قرب المجال الجوي الإيراني بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة إيرانية من طراز إف-14 وطائرات استطلاع مسيّرة.

وذكر الموقع أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى، استعدادا “لدفاع شامل وهجوم مضاد عنيف على مصالح العدو في الشرق الأوسط”.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه سيحمّل إيران مسؤولية أيّ هجمات تنفذها جماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن، في الوقت الذي وسّعت فيه إدارته أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.

(رويترز)