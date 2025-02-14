مسيّرة روسية تضرب قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل- (فيديو)

كييف: صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الجمعة، بأن مسيّرة روسية تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار أصابت قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل الواقع في منطقة كييف الليلة الماضية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنّ روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيّرة في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، بما في ذلك طائرات بدون طيار هجومية، مستهدفة المناطق الشمالية حيث تقع محطة تشرنوبيل للطاقة.

This night the russian army attacked the Chernobyl nuclear power plant (ChNPP) in the Kyiv region. As a result of the strike by a russian drone, the protective cover built over the 4th power unit, destroyed by the 1986 accident, was damaged. This shelter was built by the whole… pic.twitter.com/EjXWwWcQ1C — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) February 14, 2025

من جانبه، قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “الليلة الماضية، ضربت مسيّرة هجومية روسية تحمل رأسا حربية شديدة الانفجار، الغطاء الذي يحمي العالم من إشعاعات المفاعل الرابع المدمّر في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية”.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا عن “انفجار” في الموقع، مشيرة إلى أنّ “مستويات الإشعاع في الداخل والخارج عادية ومستقرة”.

ونشرت الوكالة التي أرسلت فريقا إلى الموقع منذ المراحل الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، صورا تُظهر ما يبدو أنّها طائرة بدون طيار مشتعلة بعد اصطدامها بالمنشأة.

وفي العام 1986، انفجر مفاعل في تشرنوبيل أثناء اختبار سلامة فاشل، ما أدى إلى أسوأ حادث نووي في العالم وإلى ارتفاع سُحب من الإشعاعات وصلت إلى معظم أنحاء أوروبا، كما أجبر عشرات الآلاف من الناس على إخلاء المناطق المحيطة.

وحاولت السلطات السوفياتية في البداية التكتّم عن الكارثة، ثمّ التقليل من أهميتها.

وفي النهاية، بُني غطاء ضخم من الخرسانة والفولاذ فوق المفاعل النووي بهدف احتواء الإشعاع.

وقال زيلينسكي: “الدولة الوحيدة في العالم التي تهاجم مثل هذه المواقع وتحتل منشآت طاقة نووية وتشنّ حربا بدون أي اعتبار للعواقب، هي روسيا”.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الروسي.

لحظة قصف روسيا لمحطة تشيرنوبيل النووية. pic.twitter.com/BdDrwEmKZx — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 14, 2025

(أ ب)