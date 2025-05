مسيّرة روسية تضرب قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل- (فيديو)

كييف: صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الجمعة، بأن مسيّرة روسية تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار أصابت قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل الواقع في منطقة كييف الليلة الماضية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنّ روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيّرة في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، بما في ذلك طائرات بدون طيار هجومية، مستهدفة المناطق الشمالية حيث تقع محطة تشرنوبيل للطاقة.

This night the russian army attacked the Chernobyl nuclear power plant (ChNPP) in the Kyiv region. As a result of the strike by a russian drone, the protective cover built over the 4th power unit, destroyed by the 1986 accident, was damaged.

— Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) February 14, 2025