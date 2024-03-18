مسيّرة لحزب الله تخترق سهل الحولة وصفارات الإنذار تدوّي في الجليل- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: تكبر المعاناة في جنوب لبنان في ضوء استمرار المواجهات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله وما تلحقه الغارات العدوانية من تدمير للمنازل المدنية في القرى الحدودية، وآخرها غارة استهدفت بلدة العديسة، على دفعتين، وغارة على منزل عند أطراف ميس الجبل قرب مسجد الإمام علي، وغارة على منزل عند أطراف بلدة رامية، تزامناً مع إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة الغجر النيران من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة باتجاه سهل بلدة الماري في قضاء حاصبيا حيث أصيبت بعض مزارع الدواجن بالرصاص ومُنع المزارعون من العمل في أراضيهم، إضافة إلى استخدام قوات الاحتلال الأسلحة الرشاشة والثقيلة في اتجاه كفركلا.

عناصر الدفاع المدني أزالوا الركام في محيط المنزل الذي استهدفته غارة معادية في #العديسة مقابل مسكفعام pic.twitter.com/kneI6vTecH — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) March 18, 2024

بالفيديو : العدو يزعم رصده مجموعة تدخل منزل في بلدة ميس الجبل #جنوب_لبنان وقصفها بالطائرات الحربية pic.twitter.com/OrJHwk8UPP — Hussein Fakih (@hussenfakih) March 18, 2024

في المقابل، دوّت صفارات الإنذار في الجليل واخترقت مسيّرة تابعة لحزب الله سهل الحولة، ما أدى بحسب الإعلام الإسرائيلي إلى “تفعيل الدفاعات الجوية”.

في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “أن اسرائيل لن تتخلى عن هدفها بانسحاب حزب الله من على الحدود”، وقال منتقداً الرئيس الأمريكي جو بايدن “الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد أهداف الحرب التي حددتها الحكومة والتصور في أمريكا عن الوضع في إسرائيل مختلف تماماً عن الواقع”.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لدى لقائه سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني “نتطلع إلى أن تتمكن قطر، وبالتعاون مع كافة الأشقاء، من وقف التصعيد والصراع الدائر في منطقتنا، خصوصاً وقف الحرب في غزة، واعادة الهدوء إلى جنوب لبنان”. ورحّب “بالدور القطري البناء في مساعدة لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً”.

دعم الأونروا

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، “تمكيناً لها من متابعة الاضطلاع بمهامها الانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودول الجوار”. وشدّدت في بيان على أن “لا بديل عن الأونروا، التي نشأت بعد فشل حل الدولتين منذ حوالى 75 عاماً، وسوف ينتهي دورها حكماً لدى تطبيق هذا الحل ونشوء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضمن لكافة اللاجئين حقوقهم وعودتهم إلى وطنهم الام. كما ذكرت الوزارة بأن الأونروا، لا سيما في لبنان، لديها المعرفة المتراكمة على مر السنين، والخبرات اللازمة التي تجعلها الأقدر على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، في ظل الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشونها في مناطق إقامتهم”. وثمّنت الوزارة “مواقف الدول المانحة التي قررت استئناف مساعداتها للأونروا أو حتى زيادتها، ودعت الدول غير المساهمة في تمويل الوكالة إلى الانضمام للدول المانحة، لأن استمرار هذه المساعدات يمنح الشعب الفلسطيني أملاً في البقاء، ويعيد الثقة بقدرة منظمة الأمم المتحدة على نجدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم اليوم في أشد الحاجة لأبسط مقومات الحياة، كالماء، والطعام، والدواء”.

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تمكيناً لها من متابعة الاضطلاع بمهامها الانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودول الجوار.

تشدّد الوزارة على أن لا بديل عن الأونروا، التي — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) March 18, 2024

الجماعة الإسلامية

إلى ذلك، وفي محاولة لاحتواء السجالات التي نشأت غداة المظاهر المسلحة التي رافقت تشييع “قوات الفجر” التابعة للجماعة الاسلامية شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية، قال نائب الجماعة عن بيروت عماد الحوت في بيان: “كنت قد قررت ألا أشارك في النقاش الحاد حول تشييع الشهداء وأمن العاصمة بيروت، ولكن أمام اتساع مساحة من تأذى من تعليقات الزملاء النواب، وأنا منهم، وأمام تصاعد لهجة الخطاب والخطاب المضاد، أجدني مضطراً أن أوضح أن ليس من حق أحد ولا من منهج الجماعة منع أحد من إبداء رأيه، ولكن عندما يكون الكلام في غير الوقت والظرف المناسبين، فإنه يعطي مفعولاً سلبياً كالذي حصل، ولو أن الزملاء النواب احترموا لحظة الشهادة في سبيل الوطن والجو العاطفي الذي يصاحبه عادةً، لكان ما رفعوه من شعار، كنا قد سبقناهم على رفعه، نقطة حوار جدي. ولكن تسرعهم في التعليق وصيغته اعطى انطباع ان الهدف ليس الشعار نفسه وإنما الدخول في لعبة تسجيل النقاط وابراز الحضور وهذا لا يليق في لحظة الشهادة وأربأ بالزملاء النواب أن يلجأوا اليه”. وأضاف “لا بد من التوضيح مجدداً بأن الجماعة لم يكن من منهجها او سلوكها يوماً أن تستقوي على أحد بقوة السلاح لأنها تؤمن بأن مكان السلاح هو في مواجهة العدو على الحدود، وأن في داخل المجتمع اللبناني ليس هناك عدو إنما منافس أو صديق. وما حصل أثناء تشييع الشهداء إنما هي ردة فعل آنية من رفاق الشهداء لإظهار ترابطهم مع الشهداء ومع القضية التي استشهدوا من اجلها، قد لا يتفهمها البعض، ولكنها من اعراف مجتمعنا الممارسة في مثل هذه اللحظات الوجدانية”. وأكد “أن الجماعة لم تكن يوماً أداةً لأي مشروع خارجي غربي ولا شرقي، لذا من المرفوض أن يلجأ الزملاء الى محاولة تشويه صورة الجماعة واتهامها باتهامات باطلة لا يقوم عليها دليل، وأدعوهم الى تأجيل التنافس على الجماهيرية إلى ما بعد زوال خطر العدو، وإذا أصروا على ذلك فأدعوهم إلى استخدام الأساليب الشريفة بعيداً من الاستثمار وتسجيل النقاط والاتهامات الباطلة”.