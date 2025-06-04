مسيّرة مجهولة تثير الذعر لدى نشطاء “مادلين”.. وأسطول الحرية يؤكد أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني

تونس- “القدس العربي”: أصيب النشطاء على متن سفينة “مادلين” التابعة لتحالف أسطول الحرية بحالة من الذعر، بعدما رصدوا طائرة مسيّرة مجهولة تقترب منهم، قبل أن يؤكد التحالف لاحقا أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وظهر قائد الفريق على السفينة، الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، في فيديو مشترك مع الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وهما يوجهان نداء استغاثة بعد مشاهدتهما لطائرة مسيّرة مجهولة، الساعة الحادية عشرة والربع ليلا، على بعد 68 كيلومترًا من المياه الإقليمية اليونانية.

وأكد أفيلا أن الفريق ارتدى سترات النجاة وتم رفع مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مؤكدا أنه سيتم استعمال جرس الإنذار في حال تعرضت السفينة للهجوم.

BREAKING: A drone has been spotted by Greta Thunberg and a crew-member hovering above their “Freedom Flotilla” heading to Gaza: “ We need your help… send this distress signal to everyone.” They are only 80km from Greece. pic.twitter.com/oaj87A9IfT — ADAM (@AdameMedia) June 3, 2025

ودونت البرلمانية الأوروبية (الفرنسية- الفلسطينية) على موقع إكس “حلقت طائرة مسيّرة فوق سفينة أسطول الحرية، نستعد لهجوم محتمل، ونحتاج لدعمكم”.

🚨URGENT 🚨

Le navire humanitaire de la Freedom Flotilla a été survolé par des drones. Nous nous préparons à une possible attaque. Nous avons besoin de vous : pic.twitter.com/aT8x3kc4Ut — Rima Hassan (@RimaHas) June 3, 2025

إلا أن التحالف أصدر لاحقا بيانا أكد فيه أن الطائرة تابعة لخفر السواحل اليوناني، مشيرا إلى أن جميع النشطاء على متن السفينة مادلين بخير.

وكان خبراء الأمم المتحدة دعوا إلى توفير ممر آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية “مادلين” التي انطلقت الأحد من سواحل جزيرة صقليا الإيطالية، وتحمل نشطاء من مختلف دول العالم، فضلا عن مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى قطاع غزة.