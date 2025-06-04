سياسة | دولي

مسيّرة مجهولة تثير الذعر لدى نشطاء “مادلين”.. وأسطول الحرية يؤكد أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني

منذ ساعة واحدة

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”: أصيب النشطاء على متن سفينة “مادلين” التابعة لتحالف أسطول الحرية بحالة من الذعر، بعدما رصدوا طائرة مسيّرة مجهولة تقترب منهم، قبل أن يؤكد التحالف لاحقا أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وظهر قائد الفريق على السفينة، الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، في فيديو مشترك مع الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وهما يوجهان نداء استغاثة بعد مشاهدتهما لطائرة مسيّرة مجهولة، الساعة الحادية عشرة والربع ليلا، على بعد 68 كيلومترًا من المياه الإقليمية اليونانية.

وأكد أفيلا أن الفريق ارتدى سترات النجاة وتم رفع مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مؤكدا أنه سيتم استعمال جرس الإنذار في حال تعرضت السفينة للهجوم.

ودونت البرلمانية الأوروبية (الفرنسية- الفلسطينية) على موقع إكس “حلقت طائرة مسيّرة فوق سفينة أسطول الحرية، نستعد لهجوم محتمل، ونحتاج لدعمكم”.

إلا أن التحالف أصدر لاحقا بيانا أكد فيه أن الطائرة تابعة لخفر السواحل اليوناني، مشيرا إلى أن جميع النشطاء على متن السفينة مادلين بخير.

وكان خبراء الأمم المتحدة دعوا إلى توفير ممر آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية “مادلين” التي انطلقت الأحد من سواحل جزيرة صقليا الإيطالية، وتحمل نشطاء من مختلف دول العالم، فضلا عن مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى قطاع غزة.

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