مسيّرة مجهولة تثير الذعر لدى نشطاء “مادلين”.. وأسطول الحرية يؤكد أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني

تونس- “القدس العربي”: أصيب النشطاء على متن سفينة “مادلين” التابعة لتحالف أسطول الحرية بحالة من الذعر، بعدما رصدوا طائرة مسيّرة مجهولة تقترب منهم، قبل أن يؤكد التحالف لاحقا أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وظهر قائد الفريق على السفينة، الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، في فيديو مشترك مع الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وهما يوجهان نداء استغاثة بعد مشاهدتهما لطائرة مسيّرة مجهولة، الساعة الحادية عشرة والربع ليلا، على بعد 68 كيلومترًا من المياه الإقليمية اليونانية.

وأكد أفيلا أن الفريق ارتدى سترات النجاة وتم رفع مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مؤكدا أنه سيتم استعمال جرس الإنذار في حال تعرضت السفينة للهجوم.

BREAKING:

A drone has been spotted by Greta Thunberg and a crew-member hovering above their “Freedom Flotilla” heading to Gaza: “

We need your help… send this distress signal to everyone.”

They are only 80km from Greece. pic.twitter.com/oaj87A9IfT

