سياسة | دولي

مسيّرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات أو أضرار

منذ 19 دقيقة

صورة أرشيفية لجندي أمريكي في قاعدة عسكرية قرب الموصل تعود للعام 2016. رويترز

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الأنبار: قال مصدر أمني وآخر حكومي لـ “رويترز”، اليوم الثلاثاء، إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب البلاد.

وقال المصدران إن الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و”حماس”، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهددت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.

وأعلنت جماعة تحمل اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” المسؤولية عن هجوم اليوم الثلاثاء.

وشهد أمس الإثنين أيضاً إطلاق أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد، لكن لم يتضح ما إذا كانت الهجمات تسببت في أضرار أو إصابات.

(رويترز)

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