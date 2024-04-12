مشاجرة بين المغربي حمد الله ومشجع في نهائي كأس السوبر السعودي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثارت واقعة الاعتداء المتبادل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد، وأحد الحاضرين في المدرجات، الجدل عقب الخسارة أمام الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتداول نشطاء عبر موقع “إكس” مقطع فيديو لحمد الله الذي توجه إلى أحد جماهير الهلال، ثم قام برش المياه عليه.

في المقابل، رد عليه المشجع عن طريق ضرب اللاعب بالعصا التي كان يمسك بها، وهو ما فجر غضب النجم المغربي، قبل أن يتمكن المتواجدون من احتواء الموقف.

متداول :🚨🚨 مشاجرة عبد الرزاق حمدالله واحد المشجعين الحاضرين للمباراة pic.twitter.com/tPKXJ8i2g9 — نقال علوم 🤡 (@_Ss__3) April 11, 2024

ووفقا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النجم المغربي تنازل عن حقه تجاه المشجع في حادثة العصا، رسميا أمام الشرطة الإماراتية.

وأوضحت الصحيفة أن المشجع أيضا قام بإسقاط أي مطالبة قانونية ضد اللاعب، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.

لكن وفي تصريحات خاصة لموقع “كووورة” فإن المغربي مهدد بالإيقاف في السعودية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، بحسب ما أكد أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال الرفاعي: “حمد الله سيعاقب على هذه الحادثة، تطبيقا للوائح، وفي حال دون حكم المباراة خالد الطريس في تقريره الواقعة، فإنه سيعد سلوكا مشينا، وسيتم إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي”.

يذكر أنه وفقا للصحافي معن القويعي، فإن طرف الواقعة الآخر ليس مشجعا، إنما هو عضو شرفي في نادي الاتحاد.

وسجل حمد الله هدف الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها ياسين بونو، قبل أن تعود له ليهز شباك “الزعيم”.