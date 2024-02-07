مشاجرة على متن طائرة سعودية وقائدها يستدعي أمن مطار القاهرة

القاهرة: استدعى قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية القادمة صباح اليوم الأربعاء من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، رجال الشرطة بمطار القاهرة قبل هبوطه بسبب مشاجرة بين راكبين أثناء تحليق الطائرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد الطائرة يطلب فيها ضرورة تواجد رجال الشرطة لوجود مشاجرة حامية بين راكبين مما هدد سلامة الطائرة والركاب.

وفور هبوطها، صعد رجال الشرطة، وتبيّن حدوث مشاجرة بين راكبين مصريين مما تسبب في حدوث حالة هلع وسط الركاب.

وتم إنزال الراكبين إلى مكتب رئيس مناوبة الشرطة بصالة السفر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما وإحالتهما للنيابة، إلا أنهما قدما اعتذارا لطاقم الطائرة وطلبا الصلح بينهما.

وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين بعد موافقة طاقم الطائرة.

(د ب أ)