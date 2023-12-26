مشاجرة في الدوري الكويتي بين لاعبي نادي النصر والحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشبت مشاجرة حامية بين لاعبي نادي النصر الكويتي وحكام مباراة السالمية، بعد انتهاء المبارة بالتعادل بين الفريقين أمس الاثنين.

وأدرك السالمية التعادل 1-1 مع مضيفة النصر، في ختام الجولة 11 من الدوري الكويتي الممتاز.

وتقدم النصر بهدف سجله الجزائري أيمن لقجع في الدقيقة 25، ورد السالمية بهدف التعادل عن طريق البرازيلي أليكس ليما في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، المشاجرة العنيفة التي نشبت بين لاعبي النصر والحكام.

أظهر المقطع تجمعا كبيرا من اللاعبين والإداريين الذين حاولوا تهدئة الوضع بين الحكام ولاعبي فريق النصر.

فيديو/ إعتداء على الطاقم التحكيمي لمباراة السالمية والنصر من بعض لاعبي ومشجعي العنابي. pic.twitter.com/1NgVWwC0gq — المجلس (@Almajlliss) December 25, 2023

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حالات طرد لعدد من لاعبي النصر، ويبدو أنه بسبب ذلك نشبت المشاجرة.

رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، واستمر السالمية في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.