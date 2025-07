مشاجرة في “دار الأوبرا الملكية” بلندن بعد رفع علم فلسطين على المسرح- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

شهدت دار الأوبرا الملكية في لندن، مشاجرة مساء السبت، بعدما قام ممثل رفع علم فلسطين على خشبة مسرحها.

وظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موظفا في الدار يحاول منع الممثل من عرض العلم خلال “آوبرا إيل تروفاتور” للإيطالي الشهير جوزيبي فيردي الراحل في 1901 بعمر 87 سنة. إلا أن الممثل عاند ونزعه منه، ثم رفعه بينما انحنى باقي أعضاء فريق العمل للجمهور.

After almost two years of genocide, the Palestinian flag is finally displayed on the stage of the Royal Ballet & Opera.

It is deeply symbolic & shameful that Oliver Mears then attempts to forcibly remove it.

This brave performer is showing us what the sector can & should be. pic.twitter.com/kHc7eU9lRM

— Noga Levy-Rapoport (@Noga_LR) July 20, 2025