مشاجرة كلامية بين المغني توم يورك ومتفرج مؤيد للفلسطينيين خلال حفلة في أستراليا- (فيديو)

صورة من الأرشيف لتوم يورك في مهرجان مونترو لموسيقى الجاز، سويسرا، 4 يوليو 2019. رويترز

سيدني: شهدت الحفلة التي كان يحييها توم يورك، مساء الأربعاء، في ملبورن في أستراليا، مشاجرة كلامية بين المغني الرئيسي في فرقة الروك “راديوهيد” ومتفرج مؤيد للفلسطينيين.

كان توم يورك يغنّي منفرداً، عندما تحدّاه أحد الحاضرين بين الجمهور بشأن موضوع الحرب في غزة، وسأله: “كم طفلاً ينبغي أن يُقتل حتى تدين الإبادة الجماعية في غزة؟”.

فردّ يورك طالباً منه الانضمام إليه على المسرح، وقال: “لا تقف هناك مثل الجبان، تعال إلى هنا، وقل ذلك في وجهي”.

Thom Yorke of @radiohead responding to someone protesting collective punishment of Palestinians (that Radiohead routinely white washes) with collective punishment of thousands of his fans. Walking off stage blaming one protestor. pic.twitter.com/TntYu3cbpq — Rafael Shimunov ✡️ 🍉 (@rafaelshimunov) October 30, 2024

وبعد دفعه إلى مغادرة المسرح وسط صيحات استهجان من الجمهور، عاد توم يورك، بعد بضع دقائق، وأدى أغنية “كارما بوليس”، وهو عمل ناجح لفرقة “راديوهيد” صدر في العام 1997.

وفي العام 2017، ندّدت الفرقة البريطانية بحملة تدعوها إلى إلغاء حفلة موسيقية في إسرائيل، ووصفت الدعوات للمقاطعة بأنها متعالية، و”إهدار كبير للطاقة”.

“Don’t stand there like a coward,come here and say it!” Radiohead’s Thom Yorke responded to an anti-Israel hackler who kept yelling about Gaza throughout his show in Melbourne today. Yorke left the stage and came back after the crowd kicked out the protester. pic.twitter.com/a5yhtBWpTo — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 30, 2024

وكتب المغني في منشور عبر منصة “اكس” (تويتر آنذاك) أن “العزف في بلد لا يعني تأييد حكومته”.

وقال: “لقد أحيينا حفلات في إسرائيل، منذ أكثر من 20 عاماً، في ظل حكومات متعاقبة، بعضها أكثر ليبرالية من غيرها. كما هي الحال في الولايات المتحدة. نحن لا ندعم نتانياهو أكثر من دونالد ترامب، لكننا نواصل الحفلات في الولايات المتحدة”.

(أ ف ب)