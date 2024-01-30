مشادة كلامية بين مراسلة “الجزيرة” ومسؤول أمريكي خلال مؤتمر صحافي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

دخل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مشادة كلامية حادة مع مراسلة قناة “الجزيرة” حول مدى شعبية تصرفات إدارة الرئيس جو بايدن الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي المؤتمر الصحافي أمس الإثنين، بدأت مراسلة “الجزيرة” كيمبرلي هالكيت بالضغط على كيربي بشأن ما إذا كان يحق لبايدن شن هجمات على الحوثيين في اليمن دون موافقة الكونغرس، في أعقاب تصعيد الجماعة ضد القوات الأمريكية وسفن الشحن في المنطقة.

ورد كيربي بالقول إن بايدن لديه السلطة بموجب المادة الثانية من الدستور للشروع في مثل هذه الأعمال العسكرية، و”لا نبدأ حربا مع الحوثيين ولا نسعى لحرب مع إيران”، مؤكدا أن البيت الأبيض سيبلغ المشرعين بأي إجراءات يتم اتخاذها.

John Kirby clashes with Al Jazeera's @KimberlyHalkett at WH press briefing: “[Biden’s] not looking at political calculations, or the polling, or the electoral calendar as he works to protect our troops ashore and our ships at sea … any suggestion to the contrary is offensive.” pic.twitter.com/LKwDcdE1vr — The Recount (@therecount) January 29, 2024

ومع ذلك، بدا كيربي منزعجا بشكل واضح عندما واصلت هالكيت حديثها، وقالت: “ألم يحن الوقت لإشراك الشعب الأمريكي؟” معتبرة أن الشعب الأمريكي “ليس سعيدا” بتصرفات بايدن.

ورد كيربي قائلا: “أظن أن الشعب الأمريكي ليس سعيدا بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وأظن أيضا أنهم غير سعداء برؤية جنود أمريكيين يقتلون في قاعدة بالأردن.. الرئيس لديه سلطة الدفاع عن تلك القوات في تلك المنشآت، وسوف يفعل ذلك”.

تصاعدت الأمور بين الاثنين عندما تساءلت هالكيت عما إذا كانت هناك حسابات سياسية وراء تصرفات بايدن، وقالت: “هذا عام انتخابي. هل ينظر الرئيس إلى استطلاعات الرأي الخاصة به عندما يدرس كل هذه الخيارات؟”.

أجاب كيربي وهو يهز رأسه: “هذا سؤال سخيف”، وبينما حاولت المراسلة مواصلة سلسلة أسئلتها، قاطعها بقوله: “سيدتي، سيدتي، دعيني أوقفك عند هذا الحد.. القائد العام لا ينظر إلى الاستطلاعات أو يأخذ في الاعتبار التقويم الانتخابي عندما يدافع عن..”، قبل أن تقاطعه هالكيت بسؤال: “ألا ينظر إلى ما يشعرون به حيال الحرب على غزة؟”.

وقال كيربي: “هل تسمحين لي بالإجابة على السؤال؟”، وأضاف: “إنه لا ينظر إلى الحسابات السياسية أو الاستطلاعات أو التقويم الانتخابي بينما يعمل على حماية قواتنا في اليابسة وسفننا في البحر.. وأي اقتراح بعكس ذلك يعد مهينا”.

وعندما تساءلت المراسلة مجددا: “هل ينظر (بايدن) إلى استطلاعات الرأي المتعلقة بما إذا كان الجمهور الأمريكي يريد صراعا أوسع في الشرق الأوسط عندما يزن عملية صنع القرار السياسي؟”.

وقال كيربي: “سيدتي، لقد أجبت على هذا السؤال”.

وتوقفت المشادة بعد أن تدخلت الناطقة اسم البيت الأبيض كارين جان بيير قائلة: “دعونا نمضي قدما”.