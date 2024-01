مشادة كلامية بين مراسلة “الجزيرة” ومسؤول أمريكي خلال مؤتمر صحافي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

دخل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مشادة كلامية حادة مع مراسلة قناة “الجزيرة” حول مدى شعبية تصرفات إدارة الرئيس جو بايدن الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي المؤتمر الصحافي أمس الإثنين، بدأت مراسلة “الجزيرة” كيمبرلي هالكيت بالضغط على كيربي بشأن ما إذا كان يحق لبايدن شن هجمات على الحوثيين في اليمن دون موافقة الكونغرس، في أعقاب تصعيد الجماعة ضد القوات الأمريكية وسفن الشحن في المنطقة.

ورد كيربي بالقول إن بايدن لديه السلطة بموجب المادة الثانية من الدستور للشروع في مثل هذه الأعمال العسكرية، و”لا نبدأ حربا مع الحوثيين ولا نسعى لحرب مع إيران”، مؤكدا أن البيت الأبيض سيبلغ المشرعين بأي إجراءات يتم اتخاذها.

John Kirby clashes with Al Jazeera's @KimberlyHalkett at WH press briefing:

“[Biden’s] not looking at political calculations, or the polling, or the electoral calendar as he works to protect our troops ashore and our ships at sea … any suggestion to the contrary is offensive.” pic.twitter.com/LKwDcdE1vr

— The Recount (@therecount) January 29, 2024