مشاركة إسرائيل في “يوروفيجن 2025” تثير القلق مجددًا بسبب الحرب على غزة

بازل (سويسرا): بينما يسعى معظم المشاركين في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الدعاية، تحرص المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل، على البقاء بعيدا عن الأضواء.

ولم تشارك المغنية الشابة (24 عاما) سوى في عدد قليل من المقابلات الإعلامية خلال أسبوع يوروفيجن، حيث تتسبب مشاركة إسرائيل في مسابقة موسيقى البوب القارية، في إثارة احتجاجات للعام الثاني.

لكن البعض يفضّل عدم وجودها هنا. وحاول عدد من المحتجين تعطيل تجربة أداء لرافائيل اليوم الخميس بـ “أعلام كبيرة وصافرات”، حسبما ذكر منظمو المسابقة.

وقالت قناة “إس آر جي- إس إس آر” السويسرية القائمة على تنظيم الفعالية إن “أفراد الأمن تمكنوا من تحديد هوية المشاركين (في الاحتجاج) ومرافقتهم إلى خارج القاعة”.

ومن المقرر أن تقدّم رافائيل حفلا اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات نصف النهائي في المسابقة المقامة بمدينة بازل السويسرية.

جدير بالذكر أن إسرائيل شاركت في مسابقة “يوروفيجن” على مدار أكثر من 50 عاما، وفازت بها أربع مرات. إلا أن الفعالية التي أقيمت العام الماضي في مدينة مالمو السويدية، كانت قد شهدت مظاهرات كبيرة دعت إلى طرد إسرائيل من المسابقة بسبب السلوك التي تنتهجه في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة.

وأشار العديد من الأشخاص إلى حظر روسيا من المشاركة في مسابقة يوروفيجن بعد غزوها لأوكرانيا في 2022.

وقالت ليا كوبلر، من زيورخ: “يجب أن تكون إقامة مسابقة يوروفيجن في سويسرا أخيرا مناسبة سعيدة، لكنها ليست كذلك. كيف يمكننا أن نستبعد روسيا ونرحب بإسرائيل”.

