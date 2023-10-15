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مشاركة الآلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا ـ (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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سيدني: شارك آلاف الأستراليين في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، اليوم الأحد، رغم تهديدات الشرطة بمنعهم، فيما دعا رئيس المخابرات الأسترالية المواطنين إلى التخفيف من حدة الخطاب الذي قد يؤجج التوترات.
ولوح محتجون بأعلام فلسطين وهتفوا “الحرية، حرروا فلسطين” فيما جاب المئات من أفراد الشرطة المنطقة بمحيط إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكانا.

وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض فوق الحشد الذي تجمع في متنزه هايد بارك بالمدينة. وقالت حركة العمل الفلسطيني المنظمة للحدث إن نحو 5000 شاركوا فيه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أمل ناصر المتحدثة باسم الحركة قولها إن المسيرة “مضت سلمية” مضيفة أن الشرطة لم تستخدم صلاحيات خاصة تخولها توقيف وتفتيش المحتجين وهي الخطوة التي فكرت الشرطة في تطبيقها لأول مرة خلال نحو عقدين.

وقالت آية، وهي فلسطينية تعيش في سيدني، إنها شاركت لتكون “سلمية ولدعم بلدي، وليس لها علاقة بحرق الأعلام”.

وقال منظمون إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة بوسط سيدني مطلع الأسبوع القادم.

وذكر موقع غارديان أستراليا الإخباري أن الآلاف شاركوا أيضا في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في اديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا وفي ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.

(وكالات)

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