مشاركة الآلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا ـ (صور وفيديوهات)

سيدني: شارك آلاف الأستراليين في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، اليوم الأحد، رغم تهديدات الشرطة بمنعهم، فيما دعا رئيس المخابرات الأسترالية المواطنين إلى التخفيف من حدة الخطاب الذي قد يؤجج التوترات.

ولوح محتجون بأعلام فلسطين وهتفوا “الحرية، حرروا فلسطين” فيما جاب المئات من أفراد الشرطة المنطقة بمحيط إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكانا.

Official government spares no effort to slander us and intimidate us from standing up for Palestine, and still a huge crowd turns out in Sydney. End the Gaza blockade, end the genocide. Free Palestine. pic.twitter.com/SbCXlTtGg4

وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض فوق الحشد الذي تجمع في متنزه هايد بارك بالمدينة. وقالت حركة العمل الفلسطيني المنظمة للحدث إن نحو 5000 شاركوا فيه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أمل ناصر المتحدثة باسم الحركة قولها إن المسيرة “مضت سلمية” مضيفة أن الشرطة لم تستخدم صلاحيات خاصة تخولها توقيف وتفتيش المحتجين وهي الخطوة التي فكرت الشرطة في تطبيقها لأول مرة خلال نحو عقدين.

وقالت آية، وهي فلسطينية تعيش في سيدني، إنها شاركت لتكون “سلمية ولدعم بلدي، وليس لها علاقة بحرق الأعلام”.

Sydney has approximately one train line functional, the government tried to ban this protest after lighting the sails of the opera house in the colours of the Israeli flag and still: a huge turn out to this protest! Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/I5AxDN4lNf

— Emily Mulligan (@emilycmulligan) October 15, 2023