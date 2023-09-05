مشاركة 390 دار نشر في معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر

ر ام الله – رويترز: يبدأ معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر غدا الخميس في رام الله بمشاركة 390 دار نشر وتوكيلات لدور نشر فلسطينية وعربية وأجنبية.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء إن المعرض هذا العام «يقام في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة» وسيرفع شعار «من النكبة الى الدولة.. باقون».

وأضاف «تشارك معنا هذا العام 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا».

وتابع قائلا «يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر مربع».

وأشار إلى أن هذه الدورة «تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب».

وقال «فضلا عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز المحلية».

وذكر أبو سيف أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي «التي اسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا».

وقال إن برنامج المعرض الممتد حتى 17 الشهر الجاري يشمل عقد ندوتين يوميا حول موضوعات مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والكتاب والمثقفين الفلسطينيين.

تتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتـــــجارب المســــرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثـــــــقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلـــسطينية.

ويخصص المعرض زاوية للشاعر الفلســــطيني زكريا محمد الذي رحل في أغسطس آب المــــاضي عن 73 عاما وأخرى للفن التشكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنـــــانين والفنــــانات الفلســــطينيين يوميا كما توجد زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبـــكة.