مشاركة 400 دار نشر في معرض عمّان الدولي للكتاب وقطر “ضيف الشرف”

عمان: تنطلق الدورة الثانية والعشرون لمعرض عمّان الدولي للكتاب في الأردن الأسبوع المقبل بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بشكل مباشر ومن خلال التوكيل.

وتحل قطر “ضيف شرف” المعرض هذا العام حيث يمثلها وفد رسمي يضم عددا من الكتاب والمثقفين والناشرين مع تقديم برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري للدولة ورسالتها الثقافية وتطور صناعة النشر فيها.

كما اختيرت الباحثة والكاتبة والمؤرخة الأردنية هند أبو الشعر “شخصية المعرض” لهذا العام تقديرا لجهودها الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية وتأثيرها المعرفي والأكاديمي في الأردن وخارجه.

وينظم المعرض ندوة خاصة للاحتفاء بها ضمن البرنامج الثقافي لإلقاء الضوء على تجربتها في مجال التأليف والتوثيق بحضور عدد من الأدباء والمثقفين.

يبدأ المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمّان الكبرى في 21 سبتمبر أيلول ويستمر حتى الثلاثين من الشهر ذاته في قاعة معرض السيارات بطريق المطار.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “بالرغم من صعوبة الكتاب اليوم والتحديات التكنولوجية هناك صمود، صناعة النشر في الأردن صامدة وموجودة على خارطة النشر في العالم العربي وفي العالم”.

وأضافت “من خلال هذا المعرض نطلق أيضا حركة ترجمة لكل العالم، أيضا نطلق حركة كتابة موجهة للأطفال، فالكتاب في الطفولة المبكرة هو الأساس لكل ما يتصل بالإبداع والابتكار”.

وأشارت إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان ستتولى تنظيم البرنامج الثقافي المتصل بالأطفال كاملا بما فيه من فقرات فنية وأنشطة ترفيهية وقراءات قصصية وعروض مسرحية.

(رويترز)