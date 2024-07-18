سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مشاركون في مؤتمر الجمهوريين يضعون ضمادات على آذانهم تضامنا مع ترامب

18 - يوليو - 2024

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ميلووكي: وضع بعض الحاضرين للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يومه الثالث، ضمادات على آذانهم أمس الأربعاء، تعبيرا عن التضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وأصيب ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، في أذنه اليمنى أثناء محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي مطلع الأسبوع الجاري. ومنذ ذلك الحين وهو يضع ضمادة بيضاء على أذنه.

ومنذ يوم الاثنين، يصل ترامب إلى قاعة المناسبات في ميلووكي بولاية ويسكونسن كل مساء بأذنه المغطاة وسط تصفيق حار من الحضور.

ورشح الحزب الجمهوري ترامب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابا على المسرح اليوم الخميس الذي يمثل تقليديا نهاية المؤتمر الذي استمر أربعة أيام.

(د ب أ)

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  1. يقول Abo Ahmad:
    يوليو 18, 2024 الساعة 6:41 ص

    قصة الاغتيال المزعوم ركيكة وفيها ثغرات كثيرة

    رد

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