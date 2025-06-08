مشافي قطاع غزة تتحول إلى “مقابر جماعية” خلال يومين- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من اقتراب توقف مشافيها القليلة التي لا تزال تعمل في غزة، عن تقديم الخدمات الطبية، بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع وصول الدواء والوقود.

وأكدت أن قوات ️الاحتلال الاسرائيلي تمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في “مناطق حمراء”، وشددت على أن إعاقة وصول امدادات الوقود للمستشفيات “يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة”.

ولفتت في بيان أصدرته إلى أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة يومين فقط، مشيرة إلى ️أن أزمة نقص إمدادات الوقود “تدخل ساعات حاسمة قد تتوقف خلالها عمل المستشفيات”. وقالت إن مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي يتهددهم خطر الخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن كل من مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي، يقدمان الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى في مدينة غزة وشمال القطاع بعد خروج المستشفيات فيه عن الخدمة.

وأكدت أن ️خروج هاذين المشفيين عن الخدمة “يعني انهيار ما تبقى من مؤسسات صحية في مدينة غزة”.

وفي ذات الوقت أشارت إلى أن ️مجمع ناصر الطبي، يعمل ضمن كميات محدودة من الوقود لا تتعدى اليومين، موضح أنها ️حتى اللحظة لم تتلقى أي اتصالات تُشير بالسماح لإدخال الوقود وتعزيز عمل المولدات الكهربائية.

وقالت “️توقف عمل المولدات الكهربائية يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر”.

وفي حال توقف مولدات الطاقة في المشافي عن العمل، فإن المشافي ستتحول على الفور إلى مقابر جماعية، حيث ستقف الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية لأعداد كبيرة من المصابين والمرضى.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب على غزة، تقطع امدادات الكهرباء عن السكان.

وطالبت الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل بالضغط على الاحتلال والسماح بدخول الوقود وقطع الغيار والزيوت للمولدات الكهربائية بالمستشفيات.

هذا وقد أعلن الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، عن توقف قسم الكلى الصناعية متعطل بالمستشفى بسبب اعتداءات الاحتلال.

وقالت إدارة المستشفى إن القصف الإسرائيلي قبل عدة أيام الذي طال أحد مبانيها أدى إلى تعطل ماكينة الفلترة الأساسية الخاصة بغسيل الكلى، إضافة إلى استهداف مباشر لعشرة خزانات مياه معقمة مخصصة لتشغيل مكائن الغسيل، حيث خرج سبع خزانات منها عن الخدمة بشكل كامل، بينما لا تزال ثلاثة أخرى قيد الصيانة.

وأكدت أن ️هذا الاستهداف أحدث تأثيراً مباشراً وخطيراً على مئات من مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون بشكل أساسي على جلسات الغسيل، مما زاد من معاناتهم اليومية وعرّض حياتهم لخطر كبير نتيجة تعطل القسم.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية النكراء، التي تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحرمة المرافق الصحية، وطالبت منظمة الصحة العالمية وسائر المؤسسات الصحية والحقوقية الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء الخطير، والتحرك العاجل لحماية ما تبقى من المرافق الطبية في قطاع غزة.