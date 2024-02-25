مشاكل الشحن في البحر الأحمر تؤثر على أكثر من نصف المصدرين في المملكة المتحدة

لندن: كشف استطلاع للرأي أجري في المملكة المتحدة يوم الأحد أن أكثر من نصف شركات التصدير في البلاد تأثرت بسبب عرقلة عمليات الشحن في طرق التجارة الحيوية على طول البحر الأحمر.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن غرفة التجارة البريطانية حذرت من أن الضغط على الشركات سيبدأ في التزايد إذا استمرت المشاكل.

وقال نحو 53% من المصنعين وشركات الخدمات التجارية إلى المستهلك، والتي تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة، إنهم تأثروا بالاضطرابات في البحر الأحمر.

ويرتفع هذا الرقم إلى نسبة 55% من المصدرين في المملكة المتحدة، أي الشركات التي ترسل السلع والخدمات إلى الخارج، وفقا للبحث الذي أجرته وحدة الرؤى في غرفة التجارة البريطانية.

وكشف الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 شركة، معظمها يعمل به أقل من 250 موظفا، أن حوالي 37% من الشركات في مختلف القطاعات تأثرت.

يشار إلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر هاجم المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران بشكل متكرر سفن الحاويات في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.

وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف سفن الشحن التي على صلة بإسرائيل في إطار الجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأجبرت الهجمات العديد من السفن على تغيير مسارها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم وزيادة تكاليف الشحن.

(د ب أ)





