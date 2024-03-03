مشاهدات بغدادية

كلما زرت بغداد أجد فيها تغيرات واضحة قد لا يلحظها من يعيش هناك بشكل دائم، فعين القادم من بعد، وبعد غياب لها القدرة على النظر واكتشاف التغير بشكل أكبر، لكن ماذا يحصل اليوم في بغداد 2024 بعد مرور أكثر من عشرين عاما على ما حدث في نيسان/أبريل 2003؟ هل ابتدأ التغيير يأتي أُكله؟ هل استقرت الأحوال؟ هل تحسنت أحوال العراقيين ماديا وخدميا؟ هل يمكن أن يكون المقبل مبشرا بأمن واستقرار ورخاء حقيقي؟
زيارتي الاخيرة لبغداد تزامنت مع فيض من النشاطات الثقافية، إذ كان هنالك مهرجان المربد في محافظة البصرة، ومع ختامه ابتدأ مهرجان بغداد السينمائي، ومع آخر ايام المهرجان ابتدأ معرض بغداد الدولي للكتاب، ومع هذه النشاطات الكبيرة كان هنالك العديد من الأماسي الثقافية، والندوات الشعرية، وحفلات توقيع الإصدارات الجديدة، والحفلات الموسيقية، باختصار كان شهر شباط/فبراير متميزا هذا العام بجو ربيعي مشمس معتدل الحرارة على غير العادة، فألبس بغداد ثوبا زاهيا يليق باحتضانها كل هذه الفعاليات.
الملاحظ على الشارع العراقي الاسترخاء، وزوال التوتر والقلق المفرط والخوف من المجهول، الكثير من العراقيين باتوا ينظرون إلى نصف القدح المملوء، والبعض يقولها بوضوح؛ إن حكومة السوداني أنجزت وستنجز ما وعدت به كل الحكومات السابقة ولم تحقق منه شيئا.. المشاريع المتلكئة والمهملة وغير المنجزة تم فتح ملفاتها من جديد ليتم إحياء وتنفيذ ما يمكن تنفيذه وبوقت قياسي. التحسن في الوضع المالي للفرد العراقي واضح من مؤشرات السوق، البضائع متوفرة، الماركات العالمية الشهيرة باتت ملمحا في أسواق بغداد، مستوى خدمات البيع، وخدمات ما بعد البيع، أصبح عاليا ومنافسا لدول الجوار، بالإضافة إلى توجه السوق إلى سياسات عقلانية، نتيجة مطالبة المستهلك العراقي ببضائع وخدمات ممتازة توازي ما يدفعه من أسعار عالية. مستويات الترفيه تحسنت بشكل ملحوظ على الرغم من اقتصارها على جوانب محددة مثل انتشار المولات، وانتشار المطاعم والكافيهات بكل مستوياتها، وفي كل مناطق بغداد بدءاً بقصور صدام الرئاسية، التي تحولت إلى مجمعات ترفيهية مثل قصر الأعظمية، الذي أصبح يعرف بمجمع ألف ليلة وليلة، وقرية السندباد، وقرية دجلة، وعيون بغداد، حتى أبسط الكافيهات والمطاعم في الأحياء الشعبية، الكل يحاول أن يقدم لك رفاهية افتقدها العراقي لسنوات طويلة من الحروب والعقوبات الاقتصادية. العين تبصر الآلاف من الوحدات السكنية في مدن جديدة تبنى في بغداد وفي محيطها، مدينة بسماية نموذج جديد للكومباوندات التي لم يعرفها التخطيط الحضري لبغداد سابقا، وربما تسير بغداد على خطى القاهرة، في إقامة ما بات يعرف بـ(المدن الجديدة) التي لها ما لها، وعليها ما عليها، فبغداد العاصمة اليوم تحتضن حوالي عشرة ملايين نسمة، وتحتاج مئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، لذلك نشاهد انتشار مجمعات، أو كومباوندات البناء العمودي في مختلف مناطق بغداد مثل بوابة العراق على أرض مطار المثنى، ومجمع الرويال ستي في المنصور، ومجمع البروج السكني على طريق مطار بغداد، مجمع الأيادي في حي العدل، أبراج النخلة في اليرموك، بالإضافة إلى التعاقد مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لتنفيذ مدن جديدة هي مدينة الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي الوردي في النهروان جنوب بغداد قرب مدينة بسماية، ومدينة الصدر الجديدة التي تعد مشروعا عملاقا لنقل سكان مدينة الثورة إلى مدينة حديثة شرق بغداد. كذلك هنالك وعود حكومية بأن يكون عام 2024 عام الإنجازات، هذا ما نقرأه في العديد من اللوحات الإعلانية في شوارع بغداد، وهنالك عدة مشاريع كبيرة تنفذ لحل مشكلة الاختناقات المرورية، إذ يتم العمل على إنشاء مجسرات جديدة، وصيانة خطوط المرور السريعة، وتوسعة بعض الشوارع الرئيسة في بغداد.
هنالك نظرة تفاؤل واضحة لدى المواطن العراقي يرتسم فيها الأمل بمستقبل أقل مرارة، مما شهده طوال العقود الماضية، وأمنيات بحياة مستقرة وآمنة
من ناحية أخرى نلاحظ انتشار الوعي والتحضر لدى شرائح واسعة من الشباب العراقي، فمن ولدوا بعد 2003 باتوا اليوم في بداية عشريناتهم، يفكرون بعقليات منفتحة نتيجة اتصالهم بعوالم مفتوحة نتيجة ثورة الاتصالات والفضاء العالمي المشترك، ويطلعون على أحدث تيارات الثقافة والسياسة والعلوم ويتأثرون بها بشكل مختلف عن جيل الآباء، المحافظ نسبيا. وقد نسمع الكثير من اللوم والتقريع يوجه لسلوكيات الشباب وطريقة لبسهم أو حديثهم، واتهامهم بأنهم فاسدون لا يصلحون لتحمل المسؤولية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، وعندما تناقش شابا أو شابة يبهرك منطقه، وقوة حجته، واطلاعه، مع اتسامهم بحيوية مفرطة تدفعهم بعنف نحو تحقيق الذات واكتشاف مجاهيل لم يمر بها آباؤهم.. ولنا في ما حدث من ثورة الشباب في انتفاضة تشرين 2019 خير دليل على عمق ووعي وصلابة الجيل الجديد.
هل يمكن القول إن القراءة أعلاه مفرطة التفاؤل، وأنها ترسم صورة وردية للوضع العراقي بشكل عام والبغدادي بشكل خاص؟ ربما، لكن تعالوا معي ننظر إلى نصف القدح الفارغ لنخرج بقراءة أكثر موضوعية.
القول إن مؤشرات التحسن في الوضع الأمني والاقتصادي تشير إلى تقدم إيجابي واضح، مقولة غير دقيقة، فالاستقرار الأمني ما زال هشا، وإن رعب الانفلات الأمني ما زال يمثل كابوسا عراقيا، نتيجة انفلات وتغول سلاح الميليشيات، وسلاح العشائر، ووجود وتحرك فلول تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي، وضعف المؤسسة العسكرية والأمنية رغم عدتها وعديدها، وضعف رئيس الحكومة أمام شركائه السياسيين من حلفاء دول الجوار، والنفور الكردي الواضح من بغداد، والانعزالية السنية التي يشهدها حراك اختيار رئيس البرلمان الجديد، كل ذلك يعني أن الصراع الداخلي قد يتفجر في أي وقت، والنتيجة ستكون انهيار ما وصل إليه الحال من استقرار هش. أما الرفاهية الاقتصادية والبحبوحة التي يعيشها المواطن، ورخاء البضائع والسيارات والمنتجات الحديثة والعقارات التي باتت تعد واحدة من أغلى عقارات العالم، فيؤسفني القول إنها حالة فقاعة اقتصادية بالمعنى الحرفي للكلمة، وهنا يجب أن نتكلم بتفصيل أكثر، فهناك معضلة الاقتصاد أحادي المصدر، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كامل على ريع ما يبيعه من نفط مستخرج، وبالتالي فإن أية هزة في أسعار النفط العالمية ستتسبب في كارثة اقتصادية عراقية. كما أن الضغوط الأمريكية على العراق كناتج عرضي للصراع الأمريكي الإيراني، مع حزم العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية على أشخاص وكيانات اقتصادية، تسببت بما يعانيه السوق العراقي من فجوة كبيرة في سعر صرف الدولار، بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، الأمر الذي تسبب في خلل واضح في السوق.
ومن ناحية أخرى هنالك غياب تخطيط التعليم في العراق، إذ لا تعتمد مخرجات مؤسسات التعليم من جامعات ومعاهد، على حاجة سوق العمل الفعلية، فنجدها تضخ مئات الآلاف من خريجي اختصاصات جامعية، لا تجد فرص عمل حقيقة في القطاع العام المتخم بالعمالة الزائدة، أو القطاع الخاص شبه الميت، وهذا الأمر بحد ذاته يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في حركة احتجاج شبابية مقبلة، مع ملاحظة حال التعليم الحكومي الذي يتحول يوما بعد آخر إلى هامش، أمام تغول التعليم الخاص وفيضان الثانويات والكليات الأهلية. أما على مستوى الخدمات، فالحديث يقف أولا عند مشكلة الكهرباء التي باتت معضلة أزلية في العراق، وعلى الرغم من المليارات التي صرفت، والفرص التي أهدرت، ومحاولات إيجاد حلول ترقيعية عبر الاعتماد على دول الجوار، إلا أن العراق وبعد عشرين سنة لم يخرج بشكل حقيقي من أزمة الكهرباء التي تحيل صيف العراق إلى جحيم، وشتاءه إلى زمهرير، بالإضافة إلى خدمات الصحة المتراجعة، ولجوء أعداد كبيرة من العراقيين إلى مستشفيات الخارج في لبنان وايران وتركيا والهند، لإجراء العمليات نتيجة التخوف من فشل المستشفيات الحكومية في إجراء ما يلزم، لكن وللأمانة يجب أن أختتم بالقول إن هنالك نظرة تفاؤل واضحة لدى المواطن العراقي يرتسم فيها الأمل بمستقبل أقل مرارة، مما شهده طوال العقود الماضية، وأمنيات بحياة مستقرة وآمنة.
كاتب عراقي
” لكن تعالوا معي ننظر إلى نصف القدح الفارغ لنخرج بقراءة أكثر موضوعية. ” إهـ
أعتقد يا أستاذ بأن نصف القدح الفارغ , هو الحقيقي !
و لا حول و لا قوة الا بالله
أكثربة أهل العراق مُغيبة ومُخدرة عبر ثقافة الاستهلاك التي تنتشر كالنار في الهشبم. كيف بُبنى بلد بدون كهرباء، بدون تعليم، بدون صجة، بدون بنية إنتاجية، بدون وجدة وطنية ومشروع سباسي جامع وسياذةحقيقية ؟
يا د صادق الطائي، ما لم نتجاوز عقلية الإنكار، ومواجهة الواقع كما هو، فلا أمل في تكوين دولة، تستطيع منافسة أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون في الخليج، كونها مثال ناجح إلى المنافسة في أجواء بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، خصوصاً استرجاع الكويت بعد 2/8/1990،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (مشاهدات بغدادية) https://www.alquds.co.uk/?p=3306630
تطوير العمل الخيري/التطوعي الذي كان أهم فرسانه (د عبدالرحمن السميط)
https://youtu.be/BuoPjQGSw_Y?si=zcj0HeRyrEOGTPjq
أو ما الفرق بين تأسيس شركة على مفهوم (الوقف) وبين تأسيس شركة على مفهوم (الربح)
https://youtu.be/AhXWe4X7-kE?si=WaDKz2amd1QMU1gx
أو لماذا يحق لإيلون ماسك رفع قضية ضد شركة OpenAI مالكة تطبيق ChatGPT،
بخصوص حصول مايكروسوفت على أرباح من شركة (غير ربحية) كما ورد في الرابط،
بمعنى آخر سؤالي لماذا ليس لديهم مفهوم (الوقف)، الذي تم تسجيله في (الأرشيف العثماني)؟!
في عام 2024 الإشكالية يا حبيبي أبا ليلى، مجدي الخطيب، عند أي مفاوضات هل هناك مفهوم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أم كل شيء قابل للمفاوضات عند أي يهودي بلا حياء أو خجل أو ضمير إنسان حي، كما حاول توضيح ذلك شكسبير،
حسب ما فهمت من مروان، أن أهل (اليمن)، لديهم إشكالية مع لقب (فتّال) كمهنة أو عمل، يرمز إلى شيء غير أخلاقي، له علاقة بالقوادة، أثناء زيارته إلى (اليمن)،
كما هو حال ما ورد في (الأغنية)، هل هي مشكلة (أمريكا)، أم مشكلة إساءة استخدام (صلاحية) مفهوم (مجلس الأمن) في نظام الأمم المتحدة
https://youtu.be/vCmtVkou8I0?si=mrP_j4dn1jKK2bqb
وبخصوص طريقة إساءة تعامل أوروبا وأمريكا مع (الأموال الروسية) في المصارف والبنوك الغربية
https://youtu.be/TfGFN8qDE24?si=3G6G4DxSs-MOyVHj
من هنا، الذي يعمل على تدمير مفهوم أو معنى (القانون) أو (النظام)، ويحول حياتنا إلى (الفوضى)، بكل معنى الكلمة، عن عمد وقصد؟!🫣🤣🤭
وهل يمكن أن يكون هناك أمل؟!
أن هذه السنة، سيتم إحترام التعامل مع رمضان، في أوقاف الخليل والقدس وبيت لحم (فلسطين)، أم لا؟!
بمعنى آخر هل سيتم محاسبة المُقصّر الذي عليه مسؤولية حماية الأوقاف، من ممثلي (آل البيت) من تحرشات واستفزاز ممثلي (شعب الرّب المُختار)، أم لا؟!
حتى لا يضطر أهل (فلسطين) أخذ زمام المبادرة، خصوصاً أنهم فازوا بعد فرض عليهم دخول العملية السياسية (الديمقراطية)، لمنع تعديات أهل التحرش والاستفزاز من (شعب الرّب المُختار) كما حصل يوم 7/10/2023؟!
مشروع صالح (التايواني)، عند تأسيس الشركة القابضة، في أي دولة، لتحقيق إقتصاد دولة (الإنتاج) يستطيع المنافسة، في أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/ الشّابِكة) عند التعامل (عن بُعد OnLine)،
https://youtu.be/i3LPd2-Qfco?si=ZL0GrhTsraSq6AWE
يعتمد على خبرة أهل (فلسطين) في كيفية النجاح،
في الوصول إلى إدارة وحوكمة من خلال الآلة (الأتمتة Digitisation) في تحقيق الإكتفاء الذاتي (بلدية نابلس) على سبيل المثال، أو ما قامت به غزة، للوصول إلى نجاح (طوفان الأقصى) يوم 7/10/2023،
رغم تكامل كل الظلم والغش وفساد سلطة أوسلو مع الكيان الصهيوني والدول المحيطة ملكية كانت أم جمهورية، طالما هي عضو في نظام الأمم المتحدة، أبو الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي (الرشوة)، بكل أنواعها الفاسدة للتعدي أو التحرش أو الاستفزاز، بمعنى (ظلم) الآخر سبحان الله؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🇺🇳📟✒️📓
أين قائمة العيوب، أو مدخل أهل الغش، للضحك على فلان أو علان، في أي تعامل تجاري بواسطة الآلة أو (عن بُعد OnLine)، أي ليس وجها لوجه، فأنتم أهل أفريقيا، أهل الإقتصاد، وأهل الإنتاج والدليل العمل الفني (النيجيري) ينافس حتى (الهند) بوليوود، في العدد، أو الكمية، أو التكلفة، وليس فقط أهل (وادي النيل) أو أهل (الحضارة الصينية) أو ما أطلق عليهم قوم (يأجوج ومأجوج) أو العرق الأصفر، من أجل إكمال Saleh Halal AI في التغلب على كل خزعبلات الهاكرز حتى الإفريقي منه🫣🤭🤣
https://youtu.be/aLUDhbQojxA?si=MOzapLPC0J2dtbAv
بالإضافة إلى الأمريكي 👆
ولذلك من وجهة نظري يا د صادق الطائي، ما لم نتجاوز عقلية الإنكار، ومواجهة الواقع كما هو، بخصوص خزعبلات صدام حسين على الأقل يوم 2/8/1990، وليس أي شيء له علاقة بما قبل 8/8/1988،
فلا أمل في تكوين دولة، تستطيع منافسة أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون في الخليج، كونها مثال ناجح إلى المنافسة في أجواء بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، خصوصاً نجح المجلس في استرجاع (الكويت) بعد 2/8/1990، بينما الأمم المتحدة لم تنجح في أي مشكلة (إحتلال) حتى الآن،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (مشاهدات بغدادية) https://www.alquds.co.uk/?p=3306630
السيد عبدالله
أصبحت أستمتع بتعليقاتك
لكن رجاءً ضع عنواناً أو إسم لكلّ منها
مستحيل، أو صعب طلب ذلك، مني أنا بالذات يا أيها الطبيب
عندما لا تستطيع تمييز الفرق بين معنى الإدارة ومعنى الحوكمة، أو أين يكون سياق إعلان، وأين يكون سياق إعلام داخل أي شركة أو مؤسسة أو دولة؟!
https://youtu.be/jGUCpex0oG0?si=qcUuGqd4XcQMqp6G
وأخيراً نقاش أو حوار (علمي)، في وسيلة إعلام من (وادي النيل)👆
وبخصوص موضوع عولمة الإنترنت/الشّابِكة هل لها علاقة بأي حلال أو أي حرام، أم هي شرعية، أي ليس لها علاقة مع أي قانون (جباية) لصالح أي مسؤول عن التّجسّس/الرقابة بشكل عام
https://youtu.be/4IND_h25GCY?si=2RTAwzfnseGMHvzY
أو مبادرة غزة OnLine 👆
يا ممثل السنغال وأفريقيا، أين قائمة العيوب، أو مدخل أهل الغش، للضحك على فلان أو علان، في أي تعامل تجاري بواسطة الآلة أو (عن بُعد OnLine)، أي ليس وجها لوجه، فأنتم أهل أفريقيا، أهل الإقتصاد، وأهل الإنتاج والدليل العمل الفني (النيجيري) ينافس حتى (الهند) بوليوود، في العدد، أو الكمية، أو التكلفة، وليس فقط أهل (وادي النيل) أو أهل (الحضارة الصينية) أو ما أطلق عليهم قوم (يأجوج ومأجوج) أو العرق الأصفر، من أجل إكمال Saleh Halal AI في التغلب على كل خزعبلات الهاكرز حتى الإفريقي منه🫣🤭🤣
https://youtu.be/aLUDhbQojxA?si=MOzapLPC0J2dtbAv
بالإضافة إلى الأمريكي 👆
ماذا لدينا من معلومات عن تقنية وكيف يمكن بناء (مدن الأنفاق)، تحت الحصار والتجسس ومافيا الفساد والغش، حتى تصمد وتستطيع تجاوز كل خبث وحقد وتدمير (اليهود) ما بعد نجاح (طوفان الأقصى)
https://youtu.be/FjtZlPgEkAY?si=7UhCTy-Je0cjWAjU
بالمناسبة هذا شرف، لا يفهم على لغته في ترجمته إلى أفعال، إلا الشرفاء أو الأحرار🫣🤭🤣
لأن السؤال هل التهريب، (حلال)؟!
أو هل الخطف، من أجل الحصول على فدية، (حلال)؟!
لتمويل أي عمل عسكري، أم لا يا شيخ خليل الحياني🫣🤭🤣
وللعلم، أنا هنا لا أبرّر، خطأ تأجير بيت عبد حمود إلى السفارة الكويتية بمبلغ (خرافي/رشوة)🫣🤭🤣
بواسطة الرئيس العراقي/الكردي/الكوردي في عام 2024😡🤬🤯
بداية الإنحراف الفكري/الفلسفي، عندما لا تستطيع تمييز الفرق بين معنى الإدارة ومعنى الحوكمة، أو أين يكون سياق إعلان، وأين يكون سياق إعلام داخل أي شركة أو مؤسسة أو دولة؟!
https://youtu.be/jGUCpex0oG0?si=qcUuGqd4XcQMqp6G
وأخيراً نقاش أو حوار (علمي)، في وسيلة إعلام من (وادي النيل)👆
هذا ملف قصة قائد، لأول جيش نظامي فلسطيني، تم تأسيسه في القاهرة عام١٩٤٧،
وأضيف له، والدي كان أقدم ضابط، عند تأسيس الجيش في العراق،
وأول طلب، طلبه منه عبدالكريم قاسم، هو استخدام الجيش (الفلسطيني) لضرب الأكراد، في شمال (العراق)،
ورغم أن تمويل الجيش، من العراق، إلا أن والدي، رفض الأمر، وكان رده، هؤلاء قوم (صلاح الدين الأيوبي)، فليس من الإحسان، رد جميله، في تحرير (فلسطين)، أن يستخدم أي جيش فلسطيني، لضرب أهله ما بعد الإنقلاب في عام 1958 يا حبيبنا سنان (أبا صهيب)،
ولذلك تجد أن أكثر من خدم (لغة) الأكراد بجميع الألسنة (السليمانية، أربيل، … غيرها) هو إبنه (صهيب)، عند عمل أول آلة القاموس (انجليزي عربي كردي/كوردي) وأول قلم مع ترجمة معاني لغة القرآن وإسلام الشهادتين، إلى لسان أهل السليمانية أو لسان أهل أربيل، ما بعد 9/4/2003
ما رأيكم دام فضلكم؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🇺🇳📓✒️📟