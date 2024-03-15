مشاهدات من طائرة أمريكية ألقت مساعدات فوق القطاع… أبراج غزة باتت ركاما ونجمة داود رُسمت بالرمال

غزة ـ «القدس العربي»: تفتح طائرة عسكرية أمريكية خلال مهمة لإلقاء مساعدات إنسانية فوق غزة، الباب على مشاهد الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ خمسة أشهر.

حلقت الطائرة فوق القطاع المحاصر بينما كانت طواقم جوية من سرب الإنقاذ الاستطلاعي رقم 26، تجهز المساعدات الغذائية المخصصة للفلسطينيين في شمال غزة الذين باتوا بأمس الحاجة إليها.

لكن مساعد الطيار اللفتنانت كولونيل، جيريمي أندرسون، قال لـ»فرانس برس»: أكد أن المساعدات الإنسانية التي قدمها الأردن وزنتها ثلاثة أطنان هي مجرد «قطرة في بحر» الحاجات.

وقال خلال مشاركته في المهمة الأمريكية العاشرة لإلقاء مساعدات إنسانية فوق غزة «ثمة الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى المساعدة هناك».

وفيما حلقت الطائرة فوق ساحل غزة، ألقي 15 صندوقا عبر باب مفتوح في الجزء الخلفي من الطائرة في اتجاه مناطق سويت بالأرض واستحالت ركاما.

وساهمت مظلات بيضاء في إبطاء نزول حمولة الصناديق الكرتونية المليئة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق والمعكرونة.

وفي أرجاء شمال غزة، استحالت أبراج سكنية شاهقة إلى كومة ركام.

في منطقة سويت بالأرض، رسمت نجمة داود ضخمة في الرمال يمكن رؤيتها من السماء.

وقال العسكري الأمريكي جيرمي أندرسون إنه على الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي ليست كافية لمعالجة حجم الكارثة الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي يبذل قصارى جهده.

وأضاف «أي شيء خارج نطاق إلقاء المساعدات من الجو هو خارج عن سيطرتنا، لذلك ندير الأمور التي تقع ضمن سيطرتنا».

وبسبب النقص الحاد في الطعام والشراب، يضطر الفلسطينيون الذين يتضورون جوعا إلى التدافع للحصول على بعض المساعدات، ما أدى إلى سقوط شهداء أحيانا. وقال مصدر طبي في غزة الأسبوع الماضي إن إلقاء مساعدات أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة بسبب خلل حال دون عمل المظلات بشكل صحيح.

لكن، نفى الجيشان الأردني والأمريكي في بيانين منفصلين وقوع أي خطأ تقني خلال إنزال طائراتهما للمساعدات لشمال غزة.

وأكد أندرسون أن سلاح الجو الأمريكي يتخذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تخفيف الأحمال وإلقاء المساعدات قرب المياه. وأوضح «إن لم تفتح المظلة يسقط الصندوق في الماء دون أن يلحق الأذى بأحد».