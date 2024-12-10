«مشاهد الوداع في غزة» الألم العابر للأجيال

غزة- «القدس العربي»: وسط الدمار والرعب في منطقة المواصي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، تحولت الخيام المؤقتة التي لجأ إليها النازحون هربا من القصف الإسرائيلي إلى رماد، إثر استهدافها بصواريخ أودت بحياة عشرات الأبرياء. كانت تلك الخيام ملاذا يدعي الاحتلال أنه «آمن»، لكنها تحولت إلى كابوس يعصف بأرواح سكانها.

أم الشهداء تصرخ: «مين يقول لي يما؟!»

تجلس أريج القاضي، الأم التي فقدت أبناءها الثلاثة: عبد العزيز، وحمزة، وليلى، في القصف على خيام النازحين. وسط بحر من الدموع، تصرخ قائلة: «انحرمت أقول يا ماما.. كل أولادي راحوا.. من يقول لي يا ماما بعد اليوم؟».

صرخات في وجه الموت توثقها «القدس العربي»

تحاول والدتها مواساتها قائلة: «قولي ربنا يرحمهم»، فتجيب أريج بحزن: «أولادي شهداء عند ربنا.. الحمد لله على هذا الابتلاء».

كان حمزة، ابنها البكر، يحلم بأن يكتشف القمر يوما ما، حلمه في حياة مليئة بالألم ، انتهى مع سقوط الصاروخ الذي أخذه إلى السماء التي طالما تأملها.

أب يبحث عن ابنه بين الرماد

إلى جانب أريج، يقف زوجها، الأب الذي فُجع باستشهاد أبنائه الثلاثة، يبحث بين الرماد والدمار عن ثالثهم (ابنه عبد العزيز)، غير مدرك أن الطفل قد استشهد. يصرخ: «يا عبد العزيز أين أنت يا بابا؟».

الألم يمزق قلبه وهو يجول بين الحطام في محاولة يائسة للعثور على أي أثر لابنه، لكنه لا يعلم أن الخيمة احترقت بالكامل، ولم تترك شيئا خلفها سوى ذكريات وأحلام مبعثرة.

رضيع شهيد

في زاوية أخرى من المأساة، يقف علاء حمدان عم أحد الأطفال الرضع الذين استشهدوا، غير قادر على تصديق ما حدث. يرفع صوته المليء بالغضب والمرارة: «أقسم بالله بأن هذا الرضيع وُلد في الحرب.. ما ذنبه؟ ماذا فعل لإسرائيل؟».

يقول لـ«القدس العربي»: «كان الطفل قد تفتحت عيناه على اصوات الصواريخ، وعاش أشهرا قليلة في عالم قاسٍ لا يعرف الرحمة، قبل أن يُقتل مع عائلته في قصف عشوائي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس».

محمد استشهد

داخل مستشفى ناصر، يحاول شاب يائس إنعاش شقيقه محمد، الذي استشهد في القصف. يحتضن جثته الهامد، يضغط على صدره بلا جدوى، ويصرخ: «محمد.. محمد.. استيقظ». أصوات الحضور تحاول تهدئته: «خلاص يا بابا». لكن الألم الذي يعتصر قلبه أكبر من أن تداويه الكلمات، فاستكمل محاولات الإنعاش وهو يصيح كالمجنون: «بدي إياه يعيش».

في مشهد مؤلم، تحتضن أم ابنتها ذات الثلاث سنوات، التي فقدت والدها في القصف، توجهها لتوديع والدها الذي وُضع في كيس للموتى (أزرق اللون)، وتقول لطفلتها وهي تبكي: «قبّلي بابا يا ماما.. مش حتشوفي بابا تاني». ولكن الطفلة كانت مذهولة من منظر الدماء التي غطت جسد والدها، لا تدري ماذا أصابه. وتذكرها أمها أن من فعل هذا بوالدها هو جيش الاحتلال الإسرائيلي

أطفال ونهر دموع

وسط الحشود التي تودع الشهداء، تقف مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، يودعون آباءهم وأمهاتهم الذين استشهدوا في القصف. دموعهم تنهمر بلا توقف، وصراخهم يمتزج بصوت الحضور الذين يحاولون تهدئتهم. الصدمة تعلو وجوههم، غير قادرين على استيعاب أن أحبّاءهم لن يعودوا أبدًا.

الأطفال الذين شهدوا هذه المجازر سيتحملون أعباء نفسية هائلة ترافقهم مدى الحياة. فالصدمة العاطفية الناتجة عن فقدان الأحبة ورؤية الموت عن قرب يمكن أن تتسبب في اضطرابات نفسية خطيرة.

يروي الطبيب هاني ضهير، أحد أطباء الطوارئ في مستشفى ناصر، مشاهد وداع الأطفال لذويهم قائلًا: «لا يمكن وصف الألم الذي نراه يوميا، دموع الأطفال وصرخاتهم وهم يودعون أمهاتهم وآباءهم تفطر القلوب. نحاول تهدئتهم، لكن ما يمكننا فعله أمام هذا الكم من الحزن قليل جدًا».

ويضيف لـ«القدس العربي»: «كل مرة أُوثّق فيها هذه المشاهد، أشعر أن الكلمات لا تكفي. الناس هنا لا يودعون أحباءهم فقط، بل يودعون أحلامهم وأمانهم ومستقبلهم».

أبو عوض الله يرى خلال حديثه لـ«القدس العربي» أن هذه التجارب قد تؤدي إلى خلق جيل مليء بالغضب والرغبة في الانتقام، أو على العكس، جيل منغلق على ذاته، يعاني من عزلة اجتماعية ونفسية، لكنه في الوقت نفسه يعتقد أن «كل هذا يعتمد على الدعم النفسي والاجتماعي الذي يتلقاه هؤلاء الأطفال في المستقبل».

ويقول خالد عبدالعال الذي ودع كل أفراد عائلته، «لا تقتصر المأساة على الأفراد فقط، بل تمتد إلى المجتمع بأسره». ويكمل: «وداع الأطفال لأحبائهم ليس مجرد مشهد إنساني، بل هو شهادة على قسوة الاحتلال، وإرث يترك أثره في ذاكرة أجيال غزة التي لا تعرف سوى النضال من أجل البقاء«

ما زالت الأصوات ترتفع بالنداء: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وما زال الألم يصرخ في وجدان كل من يشهد هذه المجازر البشعة. ولكن وسط الدمار، يبقى الأمل، بزوغ نور جديد، يحمل لأطفال غزة حلما بحياة كريمة.