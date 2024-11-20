سياسة | عربي | فلسطين

مشاهد توثق عملية إنقاذ طفلة مصابة من تحت أنقاض منزل في غزة- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ طفلة مصابة من تحت أنقاض منزل في قطاع غزة.

ويظهر المشهد الطفلة وهي تتحدث من تحت الأنقاض مع رجال الإنقاذ، قبل أن تظهر إصابة بليغة في وجهها نتيجة القصف الإسرائيلي.

ولم يتسن التحقق من تاريخ تصوير المشهد لكن مغردين عبر مواقع التواصل قالوا إنه جرى فجر اليوم.

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