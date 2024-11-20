مشاهد توثق عملية إنقاذ طفلة مصابة من تحت أنقاض منزل في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ طفلة مصابة من تحت أنقاض منزل في قطاع غزة.
ويظهر المشهد الطفلة وهي تتحدث من تحت الأنقاض مع رجال الإنقاذ، قبل أن تظهر إصابة بليغة في وجهها نتيجة القصف الإسرائيلي.
ولم يتسن التحقق من تاريخ تصوير المشهد لكن مغردين عبر مواقع التواصل قالوا إنه جرى فجر اليوم.
هذا الصباح في غزة، يشبه صباحات الموت المتكررة التي أصبحت عنوانًا لحياة لا يُراد لها أن تستمر.
صغيرة وجهها مغبر بالركام، وعيناها تبحثان عن حياة وسط الموت
جسدها النحيل مغطى بالحجارة، ومع ذلك، تتشبث بالحياة كأنها تقول للعالم: لن أرحل عن هذه الأرض التي تنبض بدمائنا.
من بين الأنقاض،… pic.twitter.com/U8HWvajAOT
— Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) November 20, 2024